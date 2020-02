ESV Lindau kürt seine Vereinsmeister

70 Starter sind bei der Vereinsmeisterschaft der Skiabteilung des ESV Lindau in Laterns angetreten. Julius Gierer wurde mit einem technisch sauberen Lauf verdient Schülermeister 2020, heißt es in einer Pressemitteilung. Keona Schroff holte nicht nur den Titel der Schülermeisterin sondern auch den Vereinsmeistertitel 2020 mit der schnellsten Zeit aller Frauen. Bei den Jungs gewann Laurin Geser. Die Jugend U18 war heiß umkämpft. Hier sicherte sich den Sieg Tobias Picker. Sabrina Kaltenmair holte sich den Sieg bei der weiblichen Jugend. Die U21 stand ganz im Zeichen von Nicolas und Dominic Zürn und der Frage wer würde in diesem Jahr das Duell für sich entscheiden? Beiden gelang ein sehr guter Lauf. Der ältere Bruder hatte auch in diesem Jahr die Nase vorn und sicherte sich mit der Tagesbestzeit den Vereinsmeistertitel 2020.