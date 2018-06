ESV Lindau ist jetzt Tabellendritter

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der ESV Lindau in der Tischtennis-Kreisklasse (4er) Allgäu in die Rückrunde gestartet. Das teilt der Verein mit.

Ersatzgeschwächt traten die Inselstädter zunächst beim SG Niederwangen an. Mit Martin Schumach, Fritz Bogenschütz, Patrick Taut und Tino Bagano ging es in die Eingangsdoppel. Taut/Bogenschütz gewannen ohne Mühe gegen Kiner/Klaiber mit 3:0, Schumach/Pagano unterlagen 0:3 gegen Psenner/Krause. Im Einzel hatte Bogenschütz mit der Nummer eins des Gegners einen schweren Stand und verlor 3:0. Schumach hatte beim 1:3 keine Chance. Pagano machte es besser und gewann mit taktischen Anweisungen klar (3:1). Taut ließ seinen Gegner beim 3:0-Sieg ebenfalls keine Chance. Danach verlor Schumach auch sein zweites Einzel (0:3). Bogenschütz kämpfte verbissen und unterlag in eng verlaufenden Sätzen im Tiebreak durch mit zwei Kantenbälle. Taut spielte sein zweites Einzel gegen Kiner ohne Mühe (3:0) herunter. Pagano hingegen verlor gegen Kleber knapp mit 2:3. Nach den Einzeln führte Niederwangen mit 6:4, sodass es nochmals in die Doppel ging. Hier unterlagen Schumach/Pagano klar gegen Kiner/Klaiber (0:3) zum 7:4-Endstand für Niederwangen.

Im zweiten Heimspiel des neuen Jahres hatte der ESV Tabellenzweiten SV Amtzell V zu Gast. Lindau spielte in der stärksten Besetzung mit Silvio Schneiderreit, Matthias Haase, Patrick Taut, Tino Pagano und im Doppel 1 mit Fritz Bogenschütz. Die Eingangsdoppel verliefen in einer Dramatik, die ihresgleichen suchte. Das Doppel eins mit Schneiderreit/Bogenschütz lieferte sich einen Ballwechselkampf. Am Ende siegte das ESV-Team mit 3:2, wobei der letzte Satz mit 21:19 mit einem Angaben- und Schmetterball von Bogenschütz zum Gewinn führte. Haase/Taut kämpften verbissen gegen Zürn/Maier und verloren knapp mit 2:3. Im Einzel machte die Nummer eins Schneiderreit für den ESV in fünf Sätzen seinen Sieg klar. Haase spielte dann gegen die Nummer eins der Gäste und verlor in engen Sätzen mit 0:3. Taut gewann anschließend unangefochten mit 3:0. Pagano kommt, danke seines Trainingsfleißes, im Einzel immer besser in Schwung und siegte mit taktischem Spiel klar mit 3:0. Schneidderreit spielte seine Stärke gegen die Nummer eins aus Amtzell voll aus und gewann letztlich verdient mit 3:2. Haase trat ebenfalls spielstark auf und gewann 3:0. Taut behielt danach glücklich mit 3:2 die Oberhand. Pagano verlor hingegen sein Einzel, wodurch der Sieg am Ende für Lindau mit 7:2 verdient ausfiel.

Die zweite Herrenmannschaft des ESV Lindau steht somit in der Tabelle wieder auf dem dritten Platz. (lz)