ESV gewinnt Ski-Bezirksmeisterschaften

Bei schon fast frühlingshaften Temperaturen sind die Skirennläufer des ESV Lindau vor Kurzem bei den VDES-Bezirksmeisterschaften 2019 am Hündle in Oberstaufen gestartet. Der vom ESV Augsburg fair gesteckte Riesentorlauf am Hochsidel-Lift verlangte von den Fahrern technisch einwandfreies Fahren, jedoch auch die nötige Angriffslust, um am Ende ganz oben auf dem Podest zu stehen. Laut Vereinsbericht war die ESV-Skiabteilung stark vertreten und musste den gewonnenen Mannschaftstitel vom Vorjahr verteidigen.

Bei den Schülerinnen 2 gewann in einem tollen Lauf und der besten Zeit sämtlicher Starterinnen, Yara Brauns vor Luisa Gierer vom ESV. Die Klasse Schüler 2 wurde ebenfalls von den Lindauern gewonnen. Julius Gierer ist derzeit in prächtiger Form und gewann vor seinem Vereinskollegen Laurin Geser und dem Augsburger Leon Schröder. Der älteste ESV-Teilnehmer ließ es sich nicht nehmen, bei diesen Meisterschaften zu starten und errang mit einem sicheren Lauf den Sieg in seiner Klasse. Raik Braun startete in der Klasse AK2 und erreichte den zweiten Platz. Robert Gierer kam in derselben Klasse auf Rang vier.

In der Klasse AK 1 sicherte sich Lukas Schober mit einer schnellen Zeit den Sieg ebenso wie Jan Kaltenmeier in der Allgemeinen Klasse. Auch in der Jugendklasse waren die Läufer schnell unterwegs. Hier siegte mit der Tagesbestzeit Julian Floritz (ESV Schongau) vor Dominic und Nicolas Zürn.

Nach der Siegerehrung der einzelnen Klassen war man gespannt darauf, wer die beste Mannschaft der diesjährigen Bezirksmeisterschaften wird. Die sechs Schnellsten von jeder Mannschaft kamen in die Wertung. Jan Kaltenmeier, Lukas Schober, Dominik Zürn, Nicolas Zürn, Julius Gierer und Raik Brauns waren an diesem Tag nicht zu schlagen und gewannen souverän den Teamtitel.

Tolle Preise, viele Siege und eine gute Verpflegung auf der ESV-Skihütte rundeten den erfolgreichen Skitag des ESV Lindau ab. Karl Schober versprach noch, die Bezirksmeisterschaft 2020 auszurichten.