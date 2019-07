Essen verbrennt, Feuerwehr rückt aus

Die Integrierte Leitstelle Allgäu ist am Mittwoch, 11.45 Uhr, ausgerückt. Der Grund: Die Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus am Unteren Schrannenplatz schlugen Alarm.

Es konnte nach Angaben der Polizei Lindau allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Seniorin hatte versehentlich Essen anbrennen lassen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Diese hatte Rauchwarnmelder ausgelöst, was zum Anruf bei der Integrierten Leitstelle führte.

Neben der Feuerwehr Lindau wurde auch die Polizei Lindau alarmiert.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei überzeugten sich von der Situation vor Ort und rückten auch sehr zeitnah wieder ab. Die Seniorin erlitt keine Verletzungen. Sachschaden entstand keiner.