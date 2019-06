Es sind noch viele Ausbildungsstellen offen

Zum 1. Juni verzeichnet die IHK Schwaben mehr als 5300 neue Ausbildungsverträge. Allein im Landkreis Lindau sind bereits 180 Ausbildungsverträge für das neue Ausbildungsjahr abgeschlossen. Dennoch sind in allen Branchen noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Das schreibt die IHK in einer Pressemitteilung.

Oft denken Eltern und Schüler im Juni sei es für die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz im September zu spät. Derweil gibt es in allen Branchen, insbesondere im Handel, in der Hotellerie und Gastronomie, Industrie sowie in der Logistik noch viele offene Stellen. Die Ausbildungsfirmen freuen sich über jede Bewerbung.

Mehr als 5300 neue Ausbildungsverträge verzeichnet die IHK zum 1. Juni 2019 und somit ein Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Dennoch sind noch viele Stellen offen. Auf unserer Lehrstellenbörse finden Jugendliche derzeit noch über 750 offene Ausbildungsstellen“, erläutert Wolfgang Haschner, Leiter des Fachbereichs Ausbildung der IHK Schwaben.

Da ist für Schüler aller Schularten etwas dabei, das heißt sowohl für Mittelschüler und Realschüler als auch für Gymnasiasten und FOS-Absolventen. Selbst Schüler ohne Schulabschluss haben in bestimmten Berufen eine Arbeitsmarktperspektive und können den Mittelschulabschluss im Rahmen der Berufsschule nachholen.

„Das hängt mit der Breite der Ausbildungsberufe zusammen. Die schwäbische Wirtschaft bietet über 150 verschiedene IHK-Berufsbilder. Dabei gibt es sehr anspruchsvolle wie den Mechatroniker oder Fachinformatiker, die einen guten Realschulabschluss oder Abitur voraussetzen, aber auch Berufe für eher praktisch veranlagte Mittelschüler wie den Fachlagerist“, wird Haschner in der Pressemitteilung zitiert.

Die IHK Schwaben unterstützt als Vermittler zwischen Bewerbern und Betrieben. Mit dem Aktionsprogramm „Lehre macht Karriere“ setzt sie auf frühzeitige Berufsorientierung und zielgruppengerechte Ansprache von Schülern und Studienabbrechern, heißt es. Aber auch Jugendliche ohne Ausbildung sowie Flüchtlinge und Migranten in speziellen Berufsschulklassen gehören zur Zielgruppe. „Die IHK versteht sich hierbei als Informations- und Matchingplattform. Wir wollen die jungen Menschen davon überzeugen, dass die duale Ausbildung der ideale Start ins Berufsleben ist. Wir unterstützen aber auch beim Vermittlungsprozess.“, so Markus Anselment, stellvertretender Hauptgeschäftsführer.

„Unsere Region wird vom Fachkräftemangel geplagt. Zwar wurden in Lindau-Bodensee bisher bereits über 180 Ausbildungsverträge für das neue Ausbildungsjahr abgeschlossen, allerdings wird diese Ausbildungsstatistik im September ganz anders aussehen. Je näher der Ausbildungsstart 2019 rückt, desto größer ist die Sorge der Betriebe nicht die passenden Personen für ihre offenen Ausbildungsstellen zu finden“, so Anselment weiter.