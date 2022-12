Es kommen wieder mehr Geflüchtete im Landkreis - Platz für sie fehlt aber

Bilanz der Impfzentren: Seit Dezember 2022 wurden über 98.000 Impfdosen in den Impfzentren im Landkreis Lindau verimpft. Das teilt das Landratsamt mit. Nochmal weit über 60.000 Impfungen wurden in den Arztpraxen im Landkreis Lindau verabreicht. Diese werden auch weiterhin Anlaufstelle für die Impfung gegen das Coronavirus sein. Landrat Elmar Stegmann bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Impfzentren, beim THW für die Hilfe beim Aufbau sowie bei der Firma Allgäu Medical, welche die Impfzentren betrieben hat.

Die Zahl der Flüchtlinge im Landkreis Lindau steigt weiter an. Das liegt am Krieg in der Ukraine, aber nicht nur. Der Landkreis sucht deshalb weiter Unterkünfte von privater Seite für fünf bis zehn Menschen. Es könne keine dauerhafte Lösung sein, Menschen in „Zelten, Turnhallen oder Gewerbehallen unterzubringen“, sagte Landrat Elmar Stegmann im Kreistag.

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Flüchtlinge deutschlandweit gestiegen. Sie ist mittlerweile größer als zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015/2016. Im Landkreis war von dem Anstieg der vergangenen Wochen vergleichsweise wenig zu spüren. Der Freistaat hatte seine Quote übererfüllt.

Andere Bundesländer aber haben mittlerweile aufgeholt, schilderte Stegmann. Deshalb müssen sich jetzt auch bayerische Landkreise wie Lindau auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge einstellen, die ihr Soll übererfüllt hatten. Das sei dem Landratsamt bereits von der Regierung angekündigt worden, schilderte Stegmann.

In Sporthallen sollten keine Menschen leben

Aktuell bereitet der Landkreis die Sporthalle der Fachoberschule in Lindau für die Aufnahme von Geflüchteten vor. Dort befand sich in den vergangenen Monaten das Impfzentrum. Nach dessen Auflösung sollen dort Flüchtlinge untergebracht werden. Dabei gehe es nicht um ein paar Tage, sondern um eine „wochen-, möglicherweise monatelange Unterbringung“, sagte der Landrat. Dabei sei eine Sporthalle keine adäquate Form der Unterbringung. Zudem leiden die Schule und der Vereinssport unter der Belegung.

Neben der Halle der FOS nimmt das Landratsamt auch das zweite bisherige Impfzentrum im Landkreis auf dem Nadenberg in Lindenberg als Unterkunft in den Fokus. Das Landratsamt führe Gespräche mit der Stadt, erklärte Stegmann. Das Gebäude soll zwar nach dem vorliegenden Konzept für den Nadenberg abgerissen werden. In welcher Form das Konzept aber umgesetzt wird und wann, ist derzeit aber völlig offen.

Flüchtlingen aus der Türkei, dem Irak und Eritrea

Derzeit leben circa 2050 Geflüchtete im Landkreis Lindau. Die Zahl wird steigen. Das Landratsamt rechnet angesichts der russischen Angriffe auf die Infrastruktur mit weiteren Flüchtlingen aus dem osteuropäischen Land. Aber nicht nur. Die Bundesregierung habe zugesagt, jeden Monat 1000 Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Zudem rechnet das Landratsamt mit Flüchtlingen aus der Türkei, dem Irak und Eritrea.

Laut Stegmann gibt es Erkenntnisse, dass sich eine große Zahl von Geflüchteten in Europa aufhält und versucht, nach Deutschland zu kommen. Hier seien die Sozialleistungen besser als in anderen europäischen Ländern. Es sei nachvollziehbar, „dass man dorthin geht, wo man sich einen besseren Start in ein neues Leben erhofft“, sagte Stegmann.

Er wies auf die einhellige Meinung aller Innenminister der Länder hin – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit – dass die Bundesregierung etwas ändern müsse. Es sei „traurig, was auf Bundesebene geschieht“, sagte Stegmann. Die Regierung müsse gegensteuern. Andernfalls befürchtet der Landrat gesellschaftliche Probleme. „Irgendwann verliert die Bevölkerung die Akzeptanz“ (Stegmann).

Unter den Flüchtlingen sind nicht nur Frauen oder Familien, auch die Zahl der unbegleiteten Jugendlichen, die nach Deutschland kommen, geht seit Monaten wieder nach oben. Sie werden dort untergebracht, wo sie erstmals erfasst werden. Als Grenzlandkreis ist Lindau davon stärker betroffen als andere Regionen.

Ein Kompliment machte Stegmann den vielen ehrenamtlichen Helfern im Landkreis. In nahezu jeder Gemeinde gebe es einen Helferkreis für Flüchtlinge, sagte Stegmann.

