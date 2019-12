Insgesamt 16 Projekte mit mehr als einer Million Euro Fördermitteln aus dem Europäischen Leader Fördertopf hat die Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee (WABB) in den vergangenen Jahren im Landkreis Lindau auf den Weg gebracht. Manche Projekte sind bereits abgeschlossen, einige laufen noch, andere sind in der Beantragung. Hinzu kommen noch sieben Kooperationsprojekte mit Oberstaufen, die aktuell alle noch im Gange sind. Weil aber der Fördertopf leer ist, hat die WABB bereits weitere Fördermittel beantragt. Denn, so begründete Regionalmanagerin Jasmin Sommerweiß den Bedarf, „es gibt viele Ideen für neue Projekte“.

Die Regionalentwicklung entscheidet vor Ort darüber, welche Projekte in der Region mit EU-Mitteln gefördert werden. Gleichzeitig verwaltet und verteilt das Gremium auch die Leader-Fördermittel.

Während zehn der Einzelprojekte noch am Laufen sind, sind sechs schon abgeschlossen. Dazu zählen, wie Regionalmanagerin Jasmin Sommerweiß bei der Mitgliederversammlung im Lindauer Rokokosaal berichtete, die „Stromerzeugung aus Wasserkraft“, das „Spirituelles Labyrinth Maierhöfen“, der „Bürgerladen Opfenbach“, der „Imagefilm Westallgäu“, die „Energetische Verbesserung und Erweiterung der Kunsteisbahn in Lindenberg“ sowie das Projekt „Bürger initiieren Kultur auf dem Land“. In vollem Gange sind dagegen noch die „Wiederherstellung Lindenhofpark-West“, wo noch die Bepflanzung fehle, das „Inklusive Wohnen im Rainhaus“, wo das Quartiersmanagement weiterhin gefördert werde, der „Panorama-Rundwanderweg Wunderwelt Honigbiene“, der im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden wird, das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“, das zwar beendet ist, sich jedoch noch in der Abrechnung befindet, die „Erlebnisausstellung zur Alpwirtschaft in der Alpe Vögelsberg“, die Projekte „Satellitenstandorte Gartenschau“ und der „Generationen-Bewegungsparcours-Lindenberg“. Ganz neue Projekte, bei denen die WABB allerdings noch in der Antragsphase steckt, sind das „Premiumwandern Westallgäu“ sowie die „Digitale Inspiration“. Das dritte neue Projekt, das sich „LAG-Management inklusive LES-Erstellung“ nennt und in dem es darum geht, dass die Lokale Aktionsgruppe der WABB eine lokale Entwicklungsstrategie erstellt, die quasi den Handlungsleitfaden für die geförderte Regionalentwicklung bildet, ist dagegen bereits bewilligt und am Laufen. Sind die Einzelprojekte bisher mit Leader-Geldern in Höhe von insgesamt 1 372 411 Euro bezuschusst worden und stehen noch mehr als 128 000 Euro Restmittel zur Verfügung, so ist der Fördertopf über 400 000 Euro für die sieben Kooperationsprojekte bereits ausgeschöpft. Bei den Kooperationsprojekten handelt es sich um das „Allgäuer Literaturfestival“, „Netzwerkmanager Wald und Holz“, „Transnationale Daseinsvorsorge“, „Qualitätssicherung touristischer Wegenetze Wandern und Rad im Allgäu“, „Mehr Vielfalt in der Energielandschaft – mit Durchwachsene Silphie“, „Umweltbildung und naturnaher Tourismus im Allgäu“ sowie „Weißtannenregion vom Allgäu bis zum Bodensee“.

Welche neuen Projekte angedacht sind, daraus machte die Regionalmanagerin kein Geheimnis. So warten die beiden Projekte in Lindau „Skate und Bewegungspark“ und „technischen Ausstattung der Jugendkirche Luv“, ebenso auf eine entsprechende Leader-Unterstützung, wie die Projekte „Bürgerbus Lindenberg“, „Satellitenstandort Scheidegg“ zur Gartenschau bis hin zum „Skill Center“ in Hergatz, die „Instandsetzung und Nutzung des historischen Glockenturms“ in Weiler, der „Dialektikweg“ in Oberreute, der „Landladen“ in Oberreitnau und das „Ökoflächenmanagement“ in Weiler-Simmerberg.

Die eigene finanzielle Situation des WABB ist zumindest gut. Denn wie Rechnungsprüfer Hans-Peter Pauli erklärte, beläuft sich das Vereinsvermögen 2018 auf gut 104 000 Euro. Am Ende der Sitzung beschlossen die Mitglieder das Vereinsvermögen weiter abzubauen, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Sockelbetrag von 600 Euro plus 50 Cent pro Einwohner als Beitrag bezahlt. Bis 2018 zahlten die Mitglieder zwei Euro pro Einwohner.