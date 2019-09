„Es gibt tausend Gründe Rad zu fahren“

Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche haben rund 50 Fahrradfahrer die zweite Ausgabe der Lindauer Radl-Nacht am Schrannenplatz gefeiert. Die Radfahrer hatten sich zuvor an fünf verschiedenen Startpunkten im ganzen Stadtgebiet und in den benachbarten Gemeinden getroffen und sind in Form einer Sternfahrt gemeinsam zum Zeughaus geradelt, wo sie die Band The Good, the Bad and the Ugly zu einem gemütlichen Abend empfing.

So macht Radeln Spaß. Das laue Wetter an diesem frühen Spätsommerabend ist perfekt für eine Fahrt mit dem Rad. Unter der großen Buche vor der St. Leonhardkapelle in Schachen haben sich bereits drei Radler zusammengefunden, als die Kapellenglocke vier Mal für die Stunde und sechs Mal für die Uhrzeit schlägt. Zwei andere Radler werden noch direkt zu dieser Zwischenstation hinzustoßen, bevor drei weitere kurze Zeit später aus dem Oeschländerweg herausschießen. Sie kommen aus Wasserburg, und damit von einer der insgesamt fünf Ausgangsstationen für jene Sternfahrt, die am Schrannenplatz auf der Lindauer Insel zusammentreffen und in der Zweiten Lindauer Radl-Nacht enden soll.

Allerdings wird die Fahrradgruppe mit insgesamt neun Personen trotzdem zu klein sein, um einen Verband zu bilden. Nebeneinander fahren ist deshalb nicht erlaubt, zumindest nicht auf der Straße. Und weil sich die Gruppe für den kombinierten Rad- und Fußweg entscheidet, obwohl die Schachenerstraße für den Radverkehr frei gegeben ist, ist auch hier keine Unterhaltung möglich. Aber egal. Zum Reden bleibt auf dem Schrannenplatz noch genügend Zeit. Und dorthin streben die Radler auf direktem Wege. Nur ein einziger, am grünen T-Shirt erkennbar als Mitglied der Agenda 21, fährt nicht in die Giebelbachstraße hinein, sondern auf der Wackerstraße weiter, um eventuell Wartende an den angegebenen Zwischenstationen einzusammeln. Allerdings vergebens, wie er später sagt. Denn weder im Im Wiesental noch am Heckenweg warteten Radlfreunde. Mobilitätsplaner der Stadt, Jaime Valdés, wird später zu berichten wissen, dass die bestfrequentierteste Route wohl jene aus Reutin war. Hier seien die nötigen 16 Radler zusammengekommen, um im Verband zu fahren. Und einige der Radler, die da schon an den Tischen vor dem Zeughaus sitzen, der Band zuhören, miteinander plaudern oder vespern, seien wohl auch eigenständig gekommen.

Nicht so Reinhard Walter. Er ist Radfahrenthusiast und lässt sein Auto gerne stehen, um regelmäßig mit dem Rad zu fahren. Warum? „Weil es besser für das Klima ist, weil es besser für die Gesundheit und weil’s schneller ist“, antwortet er und sagt, dass er sich in Lindau als Radler ganz gut fühlt. Was ihm gefällt, ist, dass die Stadt versuche mehr und mehr das Radwegenetz auszubauen und auf der Straße mehr Platz zu schaffen. Aber: „Die Stadt müsste noch viel mehr machen“, meint er und schlägt vor, dass sie „aktiv den Autoverkehr reduzieren“ und mehr Busse fahren lassen solle. Auch finanzielle Anreize, wie etwa eine Fördersumme beim Neukauf eines Fahrrads, fände er geeignet dafür, dass die Leute das Auto stehen lassen und vermehrt das Rad nutzen.

Eberhard von Rom ist ebenfalls überzeugter Radfahrer. „Ich fahre immer Rad. Sommers wie winters. Weil es schnell und billig ist, weil ich keine Parkplatzprobleme habe und ich immer direkt am Ziel halten kann, es ist sportlich und umweltfreundlich. Es gibt tausend Gründe Rad zu fahren“, sagt er. Wie schon Reinhard Walter findet auch er es gut, dass es mittlerweile im ganzen Stadtgebiet Fahrradspuren gibt. Einzig die Situation auf der Straße zwischen Campingplatz und Tierheim, Richtung Lochau, findet er verbesserungswürdig, weil zu eng. Aber hierfür müssten eigentlich nur die parkenden Autos weg, findet er. Aber ansonsten fühlt auch er sich als Radfahrer in Lindau wohl. „Hier ist es größtenteils flach, es gibt schöne Radwege und von daher verstehe ich keinen, der nicht Rad fährt.“

Weil sich auf der Lindauer Radl-Nacht wohl keiner finden lässt, der nicht gerne Rad fährt, ist auch Elisabeth Umkehrer überzeugte Radlerin. Denn, so erklärt sie „ weil ich das für die bessere Mobilitätsvariante halte. Es ist eine gute Alternative zum Autofahren“. Wenn die Aeschacherin nicht Rad fährt, fährt sie Bus. Und wenn sie ein Auto braucht, dann nimmt sie eines über Car-Sharing. Eine positive Entwicklung in Lindau findet sie, dass die Stadt in den vergangenen Jahren viel für Radler gemacht habe. Insbesondere die zahlreichen Abstellmöglichkeiten findet sie gut und auch die vielen neuen Radwege. „Der breite auf der Seebrücke ist genial“, begeistert sie sich und würde sich jedoch noch mehr Fahrradstraßen wünschen. Und: „Der Stadtbusverkehr müsste noch mehr gefördert werden, damit man noch besser ohne Auto unterwegs sein kann und damit es insgesamt weniger Autoverkehr in Lindau gibt.“