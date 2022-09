„Es geht eine Ära zu Ende“: Römerbad-Kiosk-Team macht sich mit dem Foodtruck auf zu neuen Abenteuern

So schön kann Abschied sein. Vierzehn Jahre lang haben Thomas Graf und seine Frau Angelique den Römerbad-Kiosk bewirtschaftet und für ein Stück Lindauer Lebensgefühl gesorgt. Jetzt machen sie sich allerdings auf zu neuen Abenteuern und haben sich mit guter Musik, leckeren Drinks und einer super Stimmung verabschiedet. Rund 150 Kiosk-Freunde feierten und tanzten auf der Hafenmole mit. Der Förderverein Römerbad will jetzt die Zeit bis zur nächsten Saison nutzen, um den Kiosk samt Hauptgebäude umzubauen.

„Wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Thomas Graf und erzählt, dass der Römerbad-Kiosk vor vierzehn Jahren, als er und seine Frau ihn übernommen hatten, ihr „Baby“ war. „Fast aus dem Nichts“ hätten sie ihn aufgebaut. „Jetzt war’s Zeit für was Neues.“ In diesem Fall ein Foodtruck.

Der Foodtruck bedeutet für mich Freiheit und Abenteuer. Thomas Graf

Bereits seit zwei Jahren kochen die Grafs parallel zum Kiosk aus einem gelben amerikanischen Schulbus heraus allerhand leckere Gerichte. Jetzt wollen sie nur noch das machen. Den Ausbau für einen zweiten Bus haben sie gerade in Auftrag gegeben. „Der Foodtruck bedeutet für mich Freiheit und Abenteuer, raus zu kommen, andere Städte kennenzulernen und andere Leute“, sagt Thomas Graf.

Das Römus-Kiosk-Team macht sich mit dem Foodtruck auf in die Freiheit. (Foto: Archiv: oh)

Und: Wieder mehr Zeit zu haben, um genau das zu tun, was die Gäste aus Nah und Fern am Römerbad-Kiosk schätzen. Denn Sonne bis zum Sonnenuntergang mit 1-A-Blick auf Leuchtturm und Löwe, dazu leckeres Essen, Kaffee, Kuchen und Getränke zu moderaten Preisen, einfach, aber gut – das haben die Grafs zwar geboten. Doch selbst in diesen Genuss gekommen seien sie in den ganzen vergangenen vierzehn Jahren nicht. Das soll nun anders werden. Deshalb ist am kommenden Freitag der wirklich allerletzte Kiosk-Tag mit den Grafs.

Wer wird der neue Pächter?

Doch es wird weitergehen. Ein neuer Pächter ist bereits gefunden. Wer ab Mai kommenden Jahres den angesagten Treffpunkt mit Doppelbewirtschaftung im Bad und am Hafen übernehmen wird, verrät Andreas Reich noch nicht.

Was der Vorsitzende allerdings verrät, ist, dass der Förderverein Römerbad schon in den Startlöchern zu den geplanten Umbauarbeiten steht. So will der Verein die Fläche des Kiosks erweitern, indem er das Kioskgebäude auf dem Badgelände vergrößert. Zudem ist geplant, das angrenzende Haupthaus komplett umzubauen und die Flächen neu zu organisieren.

So soll etwa das bisherige Lager des Kiosks an einer geeigneteren Stelle Platz finden. Außerdem soll der vorgeschriebene Erste-Hilfe-Raum eingerichtet und eine behindertengerechte Kabine eingebaut werden. Im Zuge dessen wird auch der marode Boden saniert und neu verlegt. „Wir bauen das Haus zeitgemäß um“, fasst Andreas Reich zusammen und versichert: „Aber es bleibt alles schon noch ein bisschen retro.“

Es geht eine Ära zu Ende. Kurt Göppel

Wie viel Geld der Verein in diese umfassenden Maßnahmen investiert will Reich erst öffentlich machen, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind. „Momentan ändern sich die Kostenschätzungen täglich.“ Fest steht jedoch: „Wir haben als Verein echt noch was vor der Brust.“

Zeitgemäß aber trotzdem ein bisschen retro soll das Römerbad nach seiner Sanierung werden, verspricht Römerbad Vorsitzender Andreas Reich. (Foto: isa)

Auf der Hafenmole rückt das Abschiedsfest des Kiosk-Teams immer näher. Die bunten Wimpel flattern lustig im Wind, daneben hängen farbige Luftballons und eine Discokugel. Irgendjemand hat eine mit Helium gefüllte silberne Vierzehn an der roten Markise aufgehängt. DJ Bernie Mayr legt bereits Musik auf, Citak von der Seaside-Bar mixt die ersten Cocktails und die rote Abendsonne versinkt vor den sonnenbebrillten Augen der Besucher hinter der Eilguthalle.

Grafs waren ein „Glücksgriff“

Einer der Gäste, die die atemberaubende Stimmung auf Liegestühlen, Plastiksesseln oder einfach auf dem Teerboden der Hafenmole sitzend genießen, ist Kurt Göppel. „Es geht eine Ära zu Ende“, sagt der Lindauer, der jahrelang als Vorsitzender die Geschicke des Fördervereins lenkte. „Ich bedauere sehr, dass die Grafs gehen“, betont er und erklärt, dass er es war, dem vor vierzehn Jahren gelungen war, die Grafs für den Kiosk zu gewinnen. „Das war ein Glücksgriff für uns.“

Damals betrieben die Gastronomen nämlich noch das Café Wintergarten, parallel dazu, bis 2011, den Kiosk vom Strandbad Nonnenhorn und ebenfalls parallel, nämlich ab 2009, den Römus-Kiosk. Und in den Anfangsjahren gehörten die Eintritte zum Bad auch noch zu den Aufgaben des Kioskpächters. „Aber jetzt machen sie was Neues und das ist auch gut so.“

Als dann ein paar Stunden später der Abend endet, haben gut 150 Freunde des Römerbadkiosks Abschied von den Grafs und ihrem Team genommen. Bei einer Party, die genau so war, wie die vergangenen vierzehn Jahre mit den Grafs auch: Toll.