Es geht auch mal ohne Fleisch

Alljährlich initiiert das Bayerische Kultusministerium die Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit. Wie der Kultusminister Michael Piazolo betont, „setzen die Schulen damit ein Zeichen für die hohe gesellschaftliche Bedeutung dieser beiden Handlungsfelder.

Die Schüler sollen in dieser Woche die Gelegenheit erhalten, selbst aktiv zu werden, um durch projektorientiertes Arbeiten, auch unter Einbeziehung außerschulischer Experten, einen weiteren Schritt hin zu einer gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Lebensweise zu gehen.“

Die diesjährige Aktionswoche stand laut BOGY-Pressemitteilung unter dem aktuellen Motto „Klima“. Der Begriff Klima sollte dabei in seiner Mehrdeutigkeit im Zentrum der Projekte und Aktionen stehen. Die Schüler beschäftigten sich mit Fragen wie zum Beispiel. „Welche Folgen hat meine Lebensweise für Menschen in anderen Erdteilen beziehungsweise nachfolgende Generationen? Was esse ich, um gesund zu bleiben, und wie bleibe ich fit? Was kann ich zu einem harmonischen Klassenklima beitragen?

Damit Kinder und Jugendliche lernen, die Welt aktiv und nachhaltig mitzugestalten, gaben ihnen die Lehrkräfte am BOGY die Gelegenheit, durch projektorientiertes Arbeiten einen weiteren Schritt hin zu einer gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Lebensweise zu gehen.

Das Green-Team des Gymnasiums unter der neuen Leitung von Oberstudienrätinnen Katrin Kreiter und Andrea Rößler stieß verschiedene Projekte für jede Jahrgangsstufe an. In den fünften Klassen fand beispielsweise ein „Faires Frühstück“ mit regionalen umweltverträglichen Produkten statt. Außerdem stellten sie Bienenwachstücher her, die eine gute Alternative zu Plastikverpackungen sind.

Ziel: CO2-Bilanz verbessern

In den achten Klassen informierte Marion Dorner mit ihrem Team vom Weltladen Kressbronn über nachhaltig produzierte Kleidung, die nicht durch Reisen um die halbe Welt unnötig die CO-Bilanz in die Höhe treibt. Die Schüler beteiligten sich mit großem Engagement an den angebotenen Projekten. Weitere Themen wie der Schutz der Regenwälder oder die Verschmutzung der Meere und die daraus resultierenden Folgen für das Klima standen ebenfalls auf der Agenda.

Begleitend zu den einzelnen Veranstaltungen und Projekten stand jeder Tag der Woche am BOGY als Umweltschule der Region unter einem besonderen Motto. Es handelte sich dabei um sogenannten „Reduce-Days“, die zum Umdenken anregen sollte, was das eigene Konsumverhalten und den Umgang miteinander betrifft: Am Montag hieß es „Plastikfrei!“, am Dienstag sollte auf das Handy verzichtet werden. Das Mittwochsmotto lautete: „Es geht auch mal ohne Fleisch!“

Am Donnerstag stand Tuscheln und Lästern auf der roten Liste. Stattdessen sollten sich alle für ein gutes Klassenklima einsetzen.

Am Ende der Woche wurde der Green Day am BOGY ausgerufen: „Reduce CO!“ Ein Aufruf, dem viele Schüler und Lehrkräfte folgten: Sie kamen mit dem Bus, dem Rad oder zu Fuß zur Schule.