„Es brennt“: Personalnot gefährdet Behindertenhilfe in Lindau

Feuerwehrjacke und Helm symbolisierten die Lage der Behindertenhilfe im Allgäu, mit Blick auf den massiven Personalnotstand: „Es brennt“. Deshalb trafen sich jetzt Vertreter von neun Einrichtungen der Behindertenhilfe mit Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Bezirksräten und der Sozialverwaltung des Bezirks. Mit dabei war auch Esther Hofmann, Geschäftsführerin der Lebenshilfe im Landkreis Lindau und der Lindenberger Werkstätten.

Das Treffen sollte ein Gespräch mit den sozialpolitischen Ministern im Landtag vorbereiten. Dazu wurde ein Thesenpapier zur Abmilderung der massiven Personalnot der Behindertenbetreuung erarbeitet.

Zwei Gruppen können nicht mehr angeboten werden

Die Folgen der Personalnot sind schon jetzt da: Die Lebenshilfe Kempten kann für das aktuelle Schuljahr zwei Gruppen in der heilpädagogischen Tagesstätte nicht mehr anbieten. Die Kinder mit Behinderung müssen zu Hause von Eltern oder Angehörigen betreut werden. In der Altenpflege bleiben Zimmer für neue Bewohner leer, weil es keine Pflegekräfte gibt. Die Körperbehinderte Allgäu gGmbH musste eine Wohngruppe schließen, konnte die Bewohner aber auf andere Gruppen verteilen. „Wenn nicht in kürzester Zeit Maßnahmen ergriffen werden, droht das soziale System auf viele Jahre hin auszutrocknen“, heißt es in dem Thesenpapier. Schon jetzt seien zehn Prozent der Stellen vakant, bundesweit fehlen 500 000 Pflegekräfte.

Corona wirft immer wieder Pläne durcheinander. (Foto: Symbol: Monika Illerhaus)

Esther Hofmann, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Lindau, erzählte aus der Praxis: „Es gibt keine Planbarkeit bei den Dienstplänen.“ Personalknappheit, Krankheiten, Corona werfen alles immer wieder über den Haufen, bringen das bestehende Personal an die Belastbarkeitsgrenze. „Es muss sich einiges ändern – angefangen von der Fachkraftquote bis hin zur Gesetzgebung“, erklärte Christine Lüddemann, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kempten.

Ansonsten brechen ganze Einrichtungen weg: „Denn ohne Personal können keine Klienten betreut werden und ohne Klienten können Einrichtungen wirtschaftlich nicht gehalten werden.“ Dann werde die Versorgung von Menschen mit Behinderung jeglichen Alters wieder den Familien und Angehörigen obliegen.

Die Landtagswahl 2023 sieht Michael Hauke, Geschäftsführer der Allgäuer Werkstätten, als Chance, mit Politikern ins Gespräch zu kommen: „Immerhin vertreten wir mehr als 12.000 Betreute plus Eltern und Angehörige.“ „Wir sitzen gemeinsam in einem Boot“, sagte Bezirkstagspräsident Sailer. Er versprach, ein persönliches Gespräch mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek und den sozialpolitisch relevanten Landtagsabgeordneten zu organisieren.

Paradigmenwechsel gefordert

Bezirksrat Professor Philipp Prestel plädierte dafür, den Trägern mehr Freiraum bei der Fachkraftquote zu bieten. Bezirksrat Stefan Bosse forderte einen Paradigmenwechsel: „Die Standards sind ständig erhöht worden.“ Man werde handlungsunfähig, wenn das so weitergehe. Man sei auf motivierte junge Menschen angewiesen, erklärte Bezirksrätin Renate Deniffel. Deshalb wurde ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Schulabgänger in das Thesenpapier aufgenommen.