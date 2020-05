Erzieher berichten vom Kita-Alltag in der Corona-Zeit

Auch für die Erzieherinnen der drei städtischen Kitas Arche Noah, Villa Engel und Am Hoyerberg war die Corona-Zeit eine besondere Zeit. In einem Eigenbericht schreiben die Erzieher darüber, dass einige Kinder die Notbetreuung in den Kitas besuchten, da die Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, und über die Aktionen, die während der Kontaktsperre angeboten worden sind.

Den Kindern zuhause wurden unter anderem gefüllte Osternester und Informationsbeschäftigungs- und Bastelmaterialien nach Hause gebracht. Es wurde eine Mitmach-Aktion vor der Kita vorbereitet, Lieder, Gedichte oder mehrmals ein Link für kleine Videos mit Grüßen, beziehungsweise Bastelanleitungen, per E-Mail an die Familien geschickt oder Mutter- und Vatertagsgeschenke vorbereitet, heißt es in der Bilanz weiter.

Die Zeit wurde auch genutzt, um Überstunden abzubauen, Spielzeug und Schränke samt Inhalt zu waschen/desinfizieren, sortieren und reparieren, telefonische Entwicklungsgespräche zu führen, Dokumentationen zu schreiben, die Konzeptionen weiterzuentwickeln, beziehungsweis neu zu schreiben, „Sprach-Kita“-Plattformtreffen wahrzunehmen und die Mitarbeiter in verschiedenen Themen zu unterweisen. Teilweise wurden Räume in den Kitas anders und neu gestaltet und Kellerräume und Gartenhäuschen umstrukturiert.

Obendrein waren die Erzieherinnen beim Vorbereiten der Briefwahl beteiligt und als Wahlhelfer im Einsatz.