Erwin Unseld wirbt für die Lindauer Gartenschau 2021

Erwin Unseld wirbt für die Lindauer Gartenschau im kommenden Jahr. Der Vize-Vorsitzende des Freundeskreises Natur in Lindau 2021 erläutert in einer Mitteilung die Vorteile für die Lindauer.

Vor allem ältere Menschen haben bisher durchaus Schwierigkeiten, auf der Hinteren Insel ins Wasser zu gelangen, wenn sie dort schwimmen wollen. Das wird durch den Bau der neuen Sitzstufen mit Treppenanlage deutlich einfacher. Den Sonnenuntergang kann man auf diesen Stufen noch gemütlicher genießen. Und wenn er dann noch das Fahrrad zur Eilguthalle schieben wolle, um dort ein Weißbier zu genießen, habe er auf den neuen Wegen deutlich mehr Platz als bisher. „Ein Sommertag, der so endet, ist für mich ein Urlaubstag“, schreibt Unseld. Vielen Lindauern und Urlaubsgästen gehe es ebenso.

Mehr als drei Fußballfelder groß werde der Bereich, den die Stadt mit Hilfe der Fördergelder für die Lindauer umbauen lässt. „Ein großartiger Bereich öffentlicher Grünflächen entsteht, ausgewählt bepflanzt mit passenden Bäumen und Staudenrabatten. Flächen für sonnenhungrige Mitbürger, Flächen für Bewegung und Spiel und: Ich komme ins Wasser ohne die sonst allgegenwärtigen Bedenken, mir zwischen den Felsbrocken die Knochen zu brechen“, fasst Unseld Vorteile des Gartenschaugeländes zusammen. Dass es nicht bei der Planung bleibe, sondern die Bauarbeiten schon im Gange sind, „ist für mich einer jener glücklichen Umstände, die es nicht oft, aber halt doch gelegentlich im Leben gibt“.

Unseld erinnert daran, dass die Gartenschau auf zwei Säulen steht: Neben den dauerhaften Einrichtungen, die nach der Gartenschau Lindauern hohe Erholungsqualität bieten, stehen „zeitlich begrenzte Arrangements gärtnerischer Kunst, die dem Besucher viele gute Anregungen und Eindrücke mit auf den Nachhauseweg geben“. Diese Einrichtungen sollen neben dem Bürgerpark knapp ein halbes Jahr lang Magnet für einheimische und auswärtige Besucher sein. Dazu sei ein informatives und abwechslungsreiches Programm geplant, „prall gefüllt mit gescheiten und unterhaltsamen Beiträgen“. Dafür müssten Besucher von Mai bis September 2021 Eintritt bezahlen.

Unseld setzt sich für das Gelingen dieser Veranstaltung ein, weil er einen Gewinn für Lindauer sieht, nicht nur auf der Insel, auch „für uns in Reutin, Oberreutin, Aeschach, Hoyren und, und, und…“ Natürlich könnte er sich an diesem herausragenden Ort an der Schachener Bucht noch mehr vorstellen: einen Steg mit Badehaus als architektonischem Hingucker, eine Anlegestelle für Schiffe, am Ufer ein besonderes Lokal „mit viel Glas und weiß besegelter Gästeterrasse“. Das sei aber vor allem aus Gründen des Umweltschutzes, vor allem wegen des Vogelgeschutzes, nicht zu machen.

Doch auch so dürften sich die Lindauer auf hohe Aufenthaltsqualität freuen. Unseld schließt: „Deshalb werde ich mich weiter für das Gelingen der Veranstaltung ,Natur in Lindau 2021’ einsetzen, das vor allem in der festen Überzeugung, dass es Lösungen für die Probleme geben wird, für die im Moment noch nicht eine stimmige Lösung gefunden ist.“