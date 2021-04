Erweitertes Testangebot in Lindau

Das Coronatest-Angebot in Lindau wird weiter ausgebaut. So bieten das Bayerische Rote Kreuz und Allgäu Medical Service jetzt auch parallel zum Mittwochswochenmarkt Testmöglichkeiten an. Wie schon an jedem Samstag können sich Bürgerinnen und Bürger zwischen 9 und 12 Uhr kostenlos testen lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Das teilt die Stadtverwaltung Lindau mit.

Das bisherige Testangebot am Samstag sei demnach so gut angenommen worden, dass sich die Stadt mit ihren Partnern jetzt entschlossen habe, einen weiteren Termin anzubieten. Die kurzen Wege vom Wochenmarkt zum Testzentrum hätten sich dabei bewährt.

Das Angebot ergänze die bereits vorhandenen Angebote. Die Hirsch-Apotheke in der Cramergasse biete ihre Tests jetzt in einer speziellen Kabine vor der Apotheke an.