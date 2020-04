Erstmals in der Geschichte fällt die Rund Um aus

Die Rund Um ist die größte Segelregatta am Bodensee, sie hätte in diesem Jahr zum 70. Mal stattfinden sollen. Der 100 Kilometer lange Kurs führt von Lindau nach Romanshorn und Konstanz nach Überlingen und wieder zurück nach Lindau. Normalerweise melden rund 300 Eigner ihre Schiffe, es nehmen knapp 2000 Segler an der Regatta teil. Doch nicht in diesem Jahr – der Lindauer Segler-Club vermeldete am Mittwoch die Absage. „Die Corona-Lage lässt uns keine Wahl“, sagt Wettfahrtleiter Joachim Holz.

Niemand weiß, wann die in Bayern geltende Ausgangsbeschränkung aufgehoben wird. Momentan sind die Häfen am Bodensee gesperrt, kaum ein Schiff ist im Wasser. „Wir erwarten nicht, dass sich bis zum geplanten Termin am 11. Juni die Pandemie-Situation soweit bessert, dass wir einen Start verantworten könnten“, sagt Holz. „Im Regattasport arbeiten die Segler auf den Schiffen dicht an dicht auf engstem Raum, die Ansteckungsgefahr wäre viel zu hoch.“ Das gelte auch für die Startvorbereitungen im Hafenareal. „Die Segler müssen sich auf die Rund Um als Nachtregatta vorbereiten, trainieren und das Schiff ausrüsten“, teilt Holz mit. „Es ist überhaupt nicht absehbar, wann die Saison beginnen wird. Sollte im besten Fall Ende Mai wieder der Segelsport möglich sein, wäre die Vorbereitungszeit für die meisten Segler viel zu kurz, wie auch für uns als Verein.“

Der LSC bedauert die erste Absage in der 70-jährigen Geschichte. Eine mögliche Verschiebung in den Herbst wurde diskutiert – aber wieder verworfen. „Nach den bayerischen Sommerferien Mitte September wird es viel zu früh dunkel. Unter Sicherheitsaspekten ist eine reine Nachtfahrt von Lindau nach Überlingen und zurück nicht zu verantworten“, meint der Wettfahrtleiter.

Um die Segler nicht zu sehr zu enttäuschen, prüft der Lindauer Segler-Club eine Alternative. „Eventuell veranstalten wir eine Tag-Langstreckenregatta im Herbst, die dann in einem einfacheren Rahmen stattfinden kann,“ sagt der LSC-Vorsitzende Karl-Christian Bay. „Das hängt aber von mehreren Faktoren ab: der Reaktion der Segler, der Sponsoren und natürlich von der Pandemie-Lage. Entscheidend ist, wann der Bodensee wieder fürs Segeln geöffnet wird. Und sind wir ehrlich: Für einen Segler ist Segeln natürlich wichtig, aber angesichts der aktuellen Pandemie keinesfalls das Wichtigste.“