Erstkommunion und Firmung feiern in Zeiten von Corona

19 Erstkommunionkinder, eingeteilt in vier Gruppen, haben zusammen mit ihren Angehörigen das Fest ihrer Ersten Heiligen Kommunion feiern können. Mit engagierten Eltern, den Kirchenmusikern und dem Chor „Spirit“ haben Pfarrer Robert Skrzypek und Gemeindereferentin Elfriede Fischer das Vorbereitungs-Motto „Jesus – Baum des Lebens“ in den Gottesdiensten am Samstag, 29. Juni, im Münster und an den Sonntagen, 5., 12. und 19. Juli in St. Josef zum Thema gemacht. Die Freude und Dankbarkeit der Mitfeiernden war spürbar, dass ein solches Fest des Glaubens trotz erschwerter Bedingungen, möglich war. Am Samstag, 3. Oktober wird das Sakrament der Firmung an 30 junge Menschen aus der Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel gespendet. Der Firmspender Domkapitular Monsignore Walter Schmiedel aus Augsburg firmt um 10 und um 16 Uhr. Die Jugendlichen dürfen unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen neben ihrem Firmpaten auch ihre Eltern zum Festgottesdienst mitbringen. Fotos: Susi Donner