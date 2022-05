Erstkommunion in Zech

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Elf Jungen und Mädchen aus den katholischen Pfarrgemeinden Münster, Insel und Maria Königin des Friedens, Zech feierten am Sonntag, 8. Mai in Zech ihre Erste Heilige Kommunion. Die abendliche Maiandacht im Münster zum Dank für ein schönes Fest rundete den Tag ab. Und am darauf folgenden Samstag fand zum Abschluss einer schönen Vorbereitungszeit ein „Tag rund ums Münster“ mit Dankmesse, Münster-Turmbesteigung und Insel-Ralley statt. Pfarrer Robert Skrzypek und Gemeindereferentin Elfriede Fischer haben die Kinder mit einem Team engagierter Eltern begleitet. Foto: Sebastian Ludwig