Erstes Team der TSG Zech unterliegt klar

Die 1. Herrenmannschaft der TSG Lindau-Zech hat eine klare 4:9-Niederlage gegen das Team vom TTC Ottenbronn in der Verbandssklasse einstecken müssen. Die Lindauer Tischtennisspieler hatten auf Konstantin Richter und Gerhard Hermann verzichten müssen, so dass Ulrich Kunstmann und Reinhard Hengge aus der zweiten Garde einspringen mussten.

Die Zecher kamen, wie gewohnt, mit einer starken Leistung in den Doppeln gut ins Spiel. Reisch/Rupflin (3:1) und Ammann/Kunstmann (3:2) konnten jeweils ihre Spiele laut Vereinsbericht gewinnen, lediglich Pudlo/Hengge mussten sich deutlich dem Spitzendoppel der Ottenbronner geschlagen geben. Im oberen Paarkreuz lief es weniger gut für die Lindauer: Reisch und Pudlo verloren nach fünf Sätzen und auch Daniel Amman (1:3) und Daniel Rupflin (2:3) konnten in der Mitte keinen Sieg erringen. Es war, wie so oft in dieser Saison, Uli Kunstmann vorbehalten, den ersten Einzelsieg für die Zecher einzufahren. In einem hochklassigen Spiel besiegte er Kappler erstmals mit 3:1 Sätzen und verkürzte auf 3:5. Hengge hatte in der Partie gegen Huber wenig Chancen und so ging es mit einem 3:6 in die „Halbzeit“.

Im Spiel der Spitzenspieler zeigten Michael Krumtünger, ehemaliger deutscher Meister im Tischtennis, sowie Daniel Reisch feinsten Tischtennissport. Der Lindauer Spitzenspieler errang mit 12:10 im fünften Satz den vierten und letzten Punkt für die Lindauer. Gregor Pudlo musste sich knapp im fünften Satz Sebastian Krumtünger geschlagen geben und auch Daniel Rupflin und Daniel Ammann waren in der Mitte letztlich chancenlos und mussten ihren Gegner gratulieren. Am Sonntag um 13 Uhr kommt es zum „Lokalduell“ beim SV Deuchelried. Auch hier muss die TSG Lindau-Zech auf ihren Mannschaftsführer Daniel Rupflin und Gregor Pudlo verzichten.

Ohne Mannschaftsführer Bernhard Radlinger unterlag Zechs „Dritte“ knapp beim TTF Kisslegg. Zunächst sah es noch ganz gut aus, als Björn Patzer/Wolfgang Rupflin das Spitzendoppel der Gastgeber schlugen. Nachdem Tobias Hotz/Horst Lischinski unterlagen, erhöhten Daniel Kohlheim/Andreas Rupflin zum 2:1 nach den Eingangsdoppeln aus Lindauer Sicht. Björn Patzer und Tobias Hotz erhöhten dann in den anschließenden Einzeln zum 4:1-Zwischenstand. Dabei setzten sie sich jeweils knapp in fünf Sätzen durch. Ebenfalls über die volle Distanz musste Wolfgang Rupflin gehen. Im Entscheidungssatz hatte er jedoch keine Chance mehr. Nachdem auch Horst Lischinski, Andreas Rupflin und Daniel Kohlheim unterlagen, lag die TSG nach der ersten Einzelrunde mit 4:5 Punkten zurück. Als Björn Patzer gegen die Nummer Eins der Gäste noch einmal ausglich, hatten die Zecher nichts mehr zuzusetzen. Es gelang ihnen kein Punkt mehr und so unterlagen sie mit 5:9 Zählern. Lindau-Zech liegt derzeit auf dem vierten Platz in der Kreisliga B und hat immer noch Tuchfühlung zur Tabellenspitze.