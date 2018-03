Erstes Spiel im Halbfinale steigt im Eichwald

Die gute Nachricht: Die SG Lindenberg/Lindau 1b hat im Halbfinale der Bezirksliga-Play-offs das so wichtige Heimrecht. Die schlechte: Mit dem ESC Geretsried 1b kommt ein „richtig dicker Brocken“, wie es TVL-Abteilungsleiter Oliver Baldauf formuliert. Das erste Duell steigt am Samstag, 3. März, um 17.15 Uhr in der Lindauer Eissportarena im Eichwald.

Nachdem sich die SGLL mit 3:1 und 8:2 klar gegen den ESC Holzkirchen durchsetzen konnte (LZ berichtete), hat auch Geretsried den HC Maustadt/Memmingen 1b in zwei Spielen aus dem Wettbewerb gekegelt (5:3, 7:5). Offenbar wollen es die Oberbayern in der K.o.-Runde wissen – hatten sie sich im Viertelfinale doch gleich mit mehreren Spielern aus ihrem Bayernligateam verstärkt.

Beide Mannschaften waren Zweiter in ihrer jeweiligen Bezirksligagruppe. Geretsried musste Holzkirchen den Vortritt lassen. Die U24 des Bayernligisten, der 40 Kilometer südlich von München und 15 Kilometer entfernt von Bad Tölz beheimatet ist, hatte insgesamt 16 Spiele während der Hauptrunde gewonnen. Zusammen mit den beiden Viertelfinalbegegnungen sind die „Young Rats“ seit zwölf Spielen ohne Niederlage.

Gegen Holzkirchen verlor Geretsried zwar beide Partien der Hauptrunde. Doch dürften diese Spiele kaum als Maßstab für die Play-offs gelten. Zum einen ist Geretsried pünktlich zu den Play-offs anscheinend in Topform. Zum anderen waren die Zugänge aus dem Bayernligakader im Duell gegen Maustadt fürs Weiterkommen wohl ausschlaggebend.

Nun muss sich die SG Lindenberg/Lindau 1b mit ihrer Leistung nicht verstecken. Die beiden Viertelfinalspiele haben gezeigt, dass auch die SG-Spieler in der Lage sind, sich gegenüber der Hauptrunde zu steigern. Mit Marvin Wucher und Daniel Achberger konnte die Spielgemeinschaft personell ebenfalls nachlegen. Alle Spieler ziehen voll mit – nicht zuletzt auch diejenigen, die wegen der Zugänge weniger Eiszeit erhalten, sich jedoch voll in den Dienst der Mannschaft stellen.

Weil die SGLL im Viertelfinale die bessere Tordifferenz als Geretsried erzielte, hat sie sich fürs Halbfinale das Heimrecht gesichert. Die genauen Termine wurden abgestimmt. Das erste Duell wird am Samstag, 3. März, um 17.15 Uhr angepfiffen. Allerdings nicht in Lindenberg, sondern in der Eissportarena in Lindau. Das hat laut Baldauf zwei Gründe: In Lindenberg ist der Platz wegen eines Eisstockturniers belegt. Außerdem ist schon zu Beginn der Saison mit dem EV Lindau vereinbart worden, dass ein mögliches Spiel eins im Halbfinale am Bodensee stattfindet.

Das zweite Spiel ist am kommenden Freitag, 9. März, in Geretsried. Und ein mögliches, entscheidendes drittes Duell (Modus „Best of Three“) würde am Sonntag, 11. März, in Lindenberg stattfinden. Der Sieger des Halbfinales erwirbt das Aufstiegsrecht in die Landesliga und spielt überdies um den Titel des Bayrischen Meisters der Bezirksligen.