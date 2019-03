Erstes Spiel für neuen Bregenzer Cheftrainer

Für Bregenz Handball kommt es am Samstag, 23. März, gegen die Retcoff HSG Graz zum Duell um Platz vier in der Bonusrunde. Markus Burger wird dabei erstmals als Cheftrainer seinen Verein coachen.

Als Überraschungsteam sorgte Graz für Furore im Grunddurchgang und beendete diesen auf dem dritten Platz. Ähnlich wie den Bregenzern, gelang den Steirern seit Jahresbeginn nicht allzu viel. So kommt es am Samstag zum wichtigen Spiel. Laut Pressemitteilung möchte Burger seine Mannen an der Ehre packen: „Jetzt gilt es aufzustehen, diesem Verein in ehrenhafter Weise gerecht zu werden. Die Jungs arbeiten gut im Training. Ich spüre, dass da etwas möglich ist.“

Burger spielte von der Jugend bis in die 2. Liga insgesamt 23 Jahre für Bregenz und war danach zehn Jahre als Co-Trainer im Vorarlberger Verein tätig. Anschließend übernahm er 2008 in St. Gallen seinen ersten Posten als Cheftrainer, bevor er unter Dagur Sigurdsson Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft und später mit Alpla Hard viermal österreichischer Meister und einmal Cupsieger wurde. Nach einem Gastspiel in Luxemburg folgte eine einjährige Pause, ehe ihn jetzt der Weg zurück nach Bregenz führte.

In der laufenden Saison traf Bregenz bereits dreimal auf die Steirer. Es gab ausschließlich Heimsiege, also einen für Bregenz und zwei für Graz. Im vorherigen Vergleich am 15. Februar in Graz hatten die Vorarlberger keine Chance, konnten am Ende mit dem 26:31 eine heftige Klatsche gerade noch vermeiden. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs, wo es für Bregenz um sehr viel, nämlich den Einzug in die Bonusrunde ging, konnten sich die Vorarlberger hingegen klar mit 22:16 durchsetzen und anschließend erleichtert in die Weihnachtspause gehen.

Neben dem Trainereffekt hofft man in Bregenzer Reihen auch auf einen wiedererstarkten Kader. Vlatko Mitkov, Ante Esegovic und Lukas Frühstück sind auf dem Weg der Besserung und können womöglich schon gegen Graz wieder helfen. „Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels, können hoffentlich bald wieder komplett trainieren. Jeder will helfen“, sagt Kapitän Lukas Frühstück.