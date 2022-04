Erstes Osterpaddeln kam sehr gut an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das erste Osterhasenpaddeln des Lindauer Kanuclub (LKC) war ein voller Erfolg. 14 PaddlerInnen in 13 Booten trafen sich vor dem Gelände des Lindauer Kanuclub im Kleinen See. Aufgrund der Sturmwarnungen und der immer wieder einsetzenden Böen verzichtete der Fahrtenleiter Stefan Balker verantwortungsvoll auf die geplante Inselrunde. Trotzdem waren zwei kleine Abstecher in den „offenen See“, immer gut unter Land geschützt vor heftigen Windböen, in die Schachener und Reutiner Bucht möglich. War`s im Kleinen See noch schön ruhig und warm, sah die Sache im draußen anders aus. Kaum verließen die PaddlerInnen die schützenden Bereiche fegten plötzlich einsetzende starke Böen über den See. Der dadurch sofort einsetzende Wind-Chill-Effekt war durch schnell sinkende Hauttemperaturen deutlich zu spüren. So erlebten die PaddlerInnen des Lindauer Kanuclub wieder einmal ein Mikroabenteuer direkt vor der Haustür. Zum anschließenden Hock auf dem Vereinsgelände mit Kaffee und Kuchen fanden sich dann noch einige weitere PaddlerInnen ein und es wurde noch ein richtig schönes Paddler-Osterfest. Alle waren sich einig das Osterhasenpaddeln künftig in das Jahresprogramm fest zu verankern.