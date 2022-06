Erstes Lindaupark Open Air über den Dächern von Lindau

Mitten im Hochsommer verwandelt sich das Parkdeck des Lindauparks erstmalig in eine Festival-Location. Mit Live-Musik unterschiedlichster Genres und Top-DJs wird garantiert jede Besucherin und jeder Besucher am 20. August von 11 bis 20 Uhr vom ersten Moment an in Feierlaune mit Summerfeeling versetzt. Es kann getanzt werden, was die Beine hergeben, aber auch einfach nur in Liegestühlen unter Sonnenschirmen relaxen ist angesagt. Verschiedene Bars versorgen die Gäste dabei mit erfrischenden Cocktails, auch in alkoholfreien Varianten. Für das leibliche Wohl sorgt neben anderen die Feuerwehr Weißensberg mit einer BBQ-Station. Darüber hinaus stehen zahlreiche Aktionen wie „sein Glück an einem Glücksrad ausprobieren", „Live-Painting mit internationalen Künstlern", „DIY-Batik-Workshops" oder „Blumenarmbänder fertigen" auf dem Programm.

Der Lindaupark möchte mit dieser Veranstaltungspremiere Einheimische und Gäste zu einem Tag der Freude mit einem grandiosen Line Up von sieben verschiedenen Musikern und Bands einladen, das Ganze bei freiem Eintritt. Django 3000, Miwata, Oimara & Co. rocken erstmalig das Parkdeck des Lindauparks. Es darf nach Herzenslust zu Brass-Sounds, Beats und Bässen von DJ Chen sowie DJ Artek ausgelassen getanzt und gefeiert werden. Darüber hinaus gibt eine Saxophone-Live-Peformance dargeboten von Marc Spieler auf die Ohren. Außerdem animiert die Lindaupark-Open-Air-Premiere hoffentlich auch jedermann kräftig zum Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.