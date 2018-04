Erster Zugang bei den EV Lindau Islanders

Die EV Lindau Islanders haben am Dienstag ihren ersten Zugang für die nächste Oberligasaison präsentiert. Von den Moskitos Essen, wechselte der 25 Jahre alte Verteidiger Dominik Ochmann nach Lindau. Der mit der Nummer 21 für Lindau auflaufende Defensivspezialist stammt aus dem Nachwuchs des TSV Erding.

Die anstehende Saison wird seine bereits neunte Oberligasaison sein, wie es in der jüngsten Pressemitteilung der Islanders heißt. Für Erding, Rosenheim, Hamm, Königsborn, Neuwied, Duisburg und Essen schnürte der 92 Kilogramm schwere und 1,85 Meter große Ochmann in Deutschlands dritthöchster Spielklasse schon seine Schlittschuhe. Damit brachte es der in München geborene 25-Jährige auf bisher 260 Oberligaspiele, in denen er beachtliche 129 Punkte sammelte. Moskitos-Trainer Frank Gentges äußerte sich unlängst in einem Interview über die abgelaufene Saison wie folgt: „Dominik zieht es aus beruflichen Gründen in Richtung seiner Heimat Süddeutschland, ich hätte ihn gerne behalten und kann ihn jedem Oberliga-Süd Club empfehlen.