Erster Tag mit voll gesperrter Kolpingstraße in Lindau verläuft weitgehend glimpflich

Weil heimische Autofahrer den Bereich weitgehend gemieden haben, ist der Verkehr am Dienstag rund um die voll gesperrte Kolpingstraße weitgehend ohne Staus gelaufen. Die Polizei berichtet am Nachmittag auf Anfrage der Lindauer Zeitung, dass es keine großen Behinderungen gegeben habe. Auf der Umleitung durch die Bregenzer Straße sei der Verkehr einigermaßen flüssig gefahren und nur ins Stocken gekommen, wenn die Schranken geschlossen waren. Vor dem abendlichen Berufsverkehr habe sich das nach Öffnung jedes Mal schnell wieder aufgelöst, berichtet Lindaus Vize-Polizeichef Thomas Steur. Er dankt Lindauer Autofahrern, die den Bereich entsprechend der Aufforderung weitgehend gemieden haben. Außerdem mache sich bemerkbar, dass nicht mehr so viele Gäste in Lindau sind wie während der Sommerferien. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Autofahrer auch an diesem Mittwoch diese Geduld aufweisen, denn dann bleibt der Bereich für Markierungsarbeiten weiter voll gesperrt, nur der Stadtbus darf durchfahren. Ab Donnerstagmorgen soll die Kolpingstraße dann nach mehr als zwei Monaten Baustelle wieder in beiden Richtungen befahrbar sein.