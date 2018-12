Erster Girls on Ice-Day am Samstag beim EVL

Die EV Lindau Islanders laden am Samstag zum ersten Girls on Ice Day in die Eissportarena Lindau ein. Da die schnellste Mannschaftssportart der Welt nicht nur Jungs vorbehalten ist, veranstalten die Lindauer analog zum Kids on Ice-Day in diesem Jahr zum ersten Mal einen Tag nur für Mädchen. „Viele denken, dass Eishockey nur etwas für Jungs ist“, so Sascha Paul, sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders. „Daher sprechen wir nun auch ganz gezielt die Mädels an, um ihnen zu zeigen, dass Eishockey durchaus auch weiblichen Spielerinnen Spaß machen kann.“

Alle Mädchen ab drei Jahren haben an diesem Tag laut Pressebericht die Möglichkeit unter professioneller Anleitung die ersten Schritte auf dem Eis zu wagen. Gemeinsam mit Spielern der ersten Mannschaft sowie dem Damen-Hobby-Team, können kleine und große Mädchen, je nach Können, unterschiedliche Übungen absolvieren. Die Teilnahme ist für Mädchen und Eltern kostenlos.

Für die Mädchen gibt es neben der Action auf dem Eis die Möglichkeit ein Trikot der ersten Mannschaft inklusive Unterschriften zu gewinnen. Zudem erhält jede Teilnehmerin eine kleine Überraschung als Andenken. „Wir freuen uns auf viele interessierte Mädels, die Spaß am Schlittschuhlaufen haben und wollen ihnen die Möglichkeit bieten ein wenig Eishockey-Luft zu schnuppern.“, so Gernot Mitterhumer, Nachwuchsleiter des EVL.

Die Anmeldung zum Girls on Ice-Day erfolgt direkt vor Ort in der Eissportarena Lindau ab 12.30 Uhr. Mitzubringen sind lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner. Schlittschuhe können für Kinder und Eltern kostenlos gegen eine Kaution ausgeliehen werden. Wer nach der gemeinsamen Zeit auf dem Eis noch nicht genug hat, kann ebenfalls kostenlos am anschließenden Publikumslauf teilnehmen.