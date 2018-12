Erste will auswärts punkten

Am morgigen Sonntag steht der fünfte Spieltag der Schach-Landesliga Oberschwaben auf dem Programm. Die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau trifft dabei auswärts auf die TG Biberach 2 und will wie in der letzten Saison als Sieger vom Brett gehen. Mit bisher 5:3 Punkten ist die Erste laut Vereinsmitteilung auf dem besten Weg, das Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig zu erreichen. Die Aufstellung in Brettfolge: Karl Steudel, Holger Lassahn, Harald Schulze, Alfons Raiber, Xaver Fichtl, Heiko Roth, Günter Scherbaum, und Michael Voss.