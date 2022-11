Erste Whats-App-Nachricht mit 82-Jahren verschickt: Warum diese Frauen im Handy-Club Ü70 sind

Der Ü70-Handy-Club ist ein Angebot der Initiative „Mit Dir“. Ziel ist es, dass Menschen der Generation 65 plus aktiv an der Gemeinschaft vor ihrer Haustüre teilnehmen und so ein gutes Stück mehr Lebensqualität erfahren und dadurch länger fit bleiben. Mit dabei sind die drei Gemeinden Bodolz, Nonnenhorn und Wasserburg sowie die Lindauer Stadtteile Aeschach, Hoyren, Insel, Schachen und Schönau. Projektträger sind das Seniorenheim Hege mit Geschäftsführer Christoph Brinz und die Pflege-Insel mit Sabine Schönherr.

Der Handy-Club trifft sich das nächste Mal wieder am Mittwoch, 23. November, um 10 Uhr in der Pflege-Insel, Schoblochweg 15, in Lindau. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 08382/504 318-0 wird gebeten.