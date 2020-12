Erste Impfungen im Kreis beginnen am Sonntag

Nach der Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs von Biontech und Pfizer werden nun deutschlandweit erste Impfdosen ausgeliefert. Die Impfungen beginnen bayernweit am Sonntag, 27. Dezember, teilt das Landratsamt mit. „Wir starten mit insgesamt 100 Impfdosen in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Lindau. Auch alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern werden zu Beginn 100 Impfdosen erhalten. Im Laufe der kommenden Woche werden wir die Anzahl der Impfdosen aber deutlich steigern können“, versichert Landrat Elmar Stegmann.

Nach der Impfung besonders gefährdeter Menschen über 80 Jahre soll das medizinische Personal geimpft werden. Danach folgen Personen mit schweren Grunderkrankungen und in anderen Lebensaltersstufen, wie auch Personen, die zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur Versorgung der Bevölkerung dringend erforderlich sind. „Solange die Lieferungen rationiert sind, müssen Prioritäten gesetzt werden“, bittet Stegmann um Verständnis.

Die beiden Impfzentren in Lindau und Lindenberg werden laut Landratsamt ihren Betrieb aufnehmen, wenn weitere Impfdosen zur Verfügung stehen und die Lieferketten zuverlässig funktionieren. Zur Koordination der Bayerischen Impfzentren und mobilen Impfteams im Landkreis Lindau hat Landrat Stegmann Dr. Klaus Adams als Ärztlichen Leiter bestellt.