Erste-Hilfe-Kurs für Baby und Kleinkind

Das Familienzentrum minmaxi bietet an drei Terminen einen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern und andere Menschen an dazu, wie sie Babys und Kleinkindern Sicherheit bei leichten und schweren Verletzungen geben. Der Kurs findet im Familienzentrum minimaxi in der Köchlinstraße 46a in Lindau statt. Die Termine sind: Montag, 26. September, von 10 bis 12 Uhr, Montag, 17.Okotber, von 10 bis 12 Uhr und Freitag, 21.Oktober, von 16 – 18 Uhr. Ein Referent leitet mit praktischen Übungen durch den Kurs. Es geht um Fragen wie: Wie versorge ich kleine Verletzungen? Wie richtig handeln beim Verschlucken und Ersticken? Was ist ein Fieberkrampf? Welche Hilfe leiste ich meinem Kind bei Unfällen im Haushalt und auf dem Spielplatz? Wie geht die Herzdruckmassage bei einem Baby?

Weitere Infos und Anmeldung unter mininmaxi oder bei der SkF-Schwangerenberatung unter 08382 / 948690.