Erste-Hilfe-Kenntnisse haben beim TV Reutin hohe Priorität

Im Februar besuchten einmal mehr 15 Übungsleiter des TV Reutin ein Erst-Hilfe-Seminar des Bayerischen Roten Kreuzes. In insgesamt 8 Unterrichtseinheiten lag der Schwerpunkt des Seminars auf dem Erlernen und Üben von Erst-Hilfe-Maßnahmen bei Notfällen im Sport.

Diese Notfallmaßnahmen dienen dem Erhalt lebenswichtiger Körperfunktionen wie Bewusstsein, Atmung und Herz-Kreislaufsystem. Das richtige Vorgehen beim Auffinden einer verletzten Person, das Prüfen des Bewusstseins, das Freimachen der Atemwege, die richtige Prüfung der Atmung, die stabile Seitenlage, die Herz-Lungen-Wiederbelebung, auch mit Einsatz eines Defibrillators, wurden ausführlich anhand konkreter Beispiele besprochen.

In festen Teams wurden auch praktische Übungen zur stabilen Seitenlage und der Herz-Lungen-Wiederbelebung unter Einsatz eines Defibrillators durchgeführt. Auf die Durchführung der Beatmung an den Übungspuppen wurde coronabedingt verzichtet, weil die praktischen Übungen mit FFP2 Maske bewältigt werden mussten. Da der TV Reutin in der Turnhalle der Grundschule Reutin einen eigenen Defibrillator besitzt, ist es für die Übungsleiter wichtig, den Umgang mit diesem Gerät regelmäßig zu üben. Bei dem Seminar wurde aber auch die Bedeutung des Eigenschutzes des Ersthelfers und des richtigen Absetzens eines Notrufs besprochen.

Zuletzt wurde noch das Erkennen typischer Sportverletzungen, wie Prellungen, Verstauchungen, Knochenbrüche und Verrenkungen sowie die möglichst frühzeitigen Sofortmaßnahmen thematisiert. Außerdem wurde das Vorgehen beim Auftreten einer starken Blutung, z. B. durch Anlegung eines Druckverbandes, erklärt und vorgeführt.

Kernaussage des Seminars war, dass man als Ersthelfer nur etwas falsch machen kann, wenn man nichts tut. Deshalb war der Leitspruch des Seminars: MACH ES.