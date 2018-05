Erst wenn du wieder unten bist, warst du oben

Als kleiner Bub schon, mit vier Jahren etwa, hat Thomas Hummler mit seinem Großvater und seinen Eltern die Liebe zu den Bergen entdeckt. „In den Ferien waren wir immer in den Bergen im Allgäu oder in Vorarlberg unterwegs. Das sind schöne Kindheitserinnerungen, wie wir auf der Alm sitzen und alle zusammen essen. Wir Kinder haben uns immer gefreut wenn es hieß, ‚wir gehen in die Berge‘. Die Berge und das Klettern faszinieren mich, seit ich denken kann“. Thomas Hummler ist der Vorsitzende der Sektion Lindau im Deutschen Alpenverein.

Irgendwann wollte er nicht mehr so gern mit den Eltern in die Berge gehen, da rieten sie ihm: „Geh doch in den Alpenverein.“ Diese Entscheidung sei goldrichtig gewesen. Von Anfang an habe er sich im Alpenverein zu Hause gefühlt. Fand die gemeinsamen Touren toll und die Ausflüge mit dem Fahrrad. „Mit der Jugendgruppe haben wir viel unternommen und erlebt. Wir hatten viel Spaß und eine tolle Kameradschaft.“ Er habe sehr viel über den Bergsport gelernt und früh schon Verantwortung übertragen bekommen, war mit 15 Jahren allein in den Bergen unterwegs und mit 17 Jahren leitete er seine erste eigene Jugendgruppe. Heute sei es ihm ein wichtiges Bedürfnis, etwas von dem zurück zu geben, was er in seiner Jugend vom Alpenverein bekommen habe.

Die Berge und der Alpenverein waren und sind zentrale Inhalte seines Lebens. Immer schon sei er von den großen Entdeckern wie Riccardo Cassin und Walter Bonatti fasziniert gewesen, wollte ihnen nacheifern und werden wie sie. Auf gewisse Art und Weise sei ihm das auch gelungen. In Südamerika, Afrika, Grönland und Nepal hat Thomas Hummler Berge bestiegen. Ein Höhepunkt, nicht nur in Höhenmetern, sei 1980, mit drei weiteren Lindauer Bergkameraden, die deutsche Expedition „Annapurna 1“ gewesen. Der Berg ist 8091 Meter hoch. Die Grundlage für seine Touren, habe er in der Jugendarbeit des Alpenvereins bekommen. „Und die Liebe zu den Bergen haben mir meine Eltern ins Herz gepflanzt.“

Bergsteigen sei eines der letzten großen Abenteuer die es gibt, sagt Hummler. Der Reiz liege natürlich in der wunderbaren Landschaft, aber für ihn vor allem darin, etwas zu wagen. Neue Wege und alte Pfade zu suchen und zu finden, sei bis heute das Größte für ihn. „In den Bergen gibt es nicht überall komfortable Wege wie bei uns oft. Man muss selber schauen, wo man gehen kann, und nach Alternativen suchen, wenn es mal nicht mehr weiter geht.“ Dabei betont der erfahrene Bergsteiger, dass das nichts mit Risikobereitschaft zu tun habe. Im Gegenteil. Durch Vernunft und Weitsicht, gute Vorbereitung seiner Touren und der Fähigkeit, sich selbst, seine Kondition, das Wetter, das Gelände, die notwendige Ausrüstung, Verpflegung und den Faktor Zeit richtig einzuschätzen, beherrsche er das Wagnis und schließe das Risiko weitgehend aus. „Ein gewisses Restrisiko bleibt immer. Aber das besteht auch, wenn ich mich nur ins Auto setze.“ Wichtig sei, zu erkennen, wenn der Zeitpunkt zum Umdrehen gekommen ist. Der berühmte Alpinist Reinhard Karl habe einmal gesagt „richtig oben bist du erst, wenn du wieder unten bist“, und das sei einer von Hummlers Leitsätzen. „Wer in die Berge geht, muss die Grundregeln beherrschen und darf seine Fähigkeiten nicht überschätzen. Das rettet Leben.“

Eine Lieblingstour in dem Sinn habe er nicht, aber einen Tipp für eine sehr schöne Bergtour, gar nicht so weit weg. Er nennt sie „Grenzschlängeln“. Denn es geht entlang der österreichisch-schweizerischen Grenze. Dazu geht es mit dem Zug bis Klosters in Vorarlberg. Von dort mit dem Bus nach Monbiel in der Schweiz. In drei bis vier Stunden erwandert man auf leichten bis mittelschwerem Gelände die Fergenhütte des Schweizerischen Alpen Clubs (SAC), auf einer Höhe von 2141 Metern. Sie ist eine Selbstversorgerhütte. Man übernachten dort und bringt Verpflegung selbst mit. Die Hütte hat rund 20 Schlafplätze und es ist besser, vorher anzurufen, ob etwas frei ist. Am nächsten Morgen sehr zeitig geht es in die Fergenfurke auf 2650 Metern, man überquert einen kleinen Übergang, geht auf Steigspuren, mit ab und zu einer Seilversicherung, weiter. Trittsicherheit ist hier zwingend nötig. Auf der Nordseite geht es hinunter durch Blockgelände, durch das man sich mit gutem Auge selber einen Weg suchen muss. Danach kommt man auf einen kleinen Weg durch das Schlappintal. Im oberen Talgrund biegt man nach Osten ab, Richtung Laidhorn, und geht darum herum, Richtung Seetalhütte, auf einem Steig bis in die Seelücke nördlich des Laidhorns. Von dort geht es kleinsplittrig weiter Richtung Seetal. Hier sieht man den Weg der vom Seegletscher her kommt, und es geht Richtung Süden auf gutem Weg über die Seetalhütte hinunter zum Verstanclabach, und auf guter Forststraße zurück nach Monbiel. Sechs bis sieben Stunden Gehzeit sind für den zweiten Tag nötig.