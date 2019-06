Erst Ruckeln, dann Flamme, dann steht Auto auf der A96 in Vollbrand

Durch einen technischen Defekt ist am Dienstagabend ein Auto auf der Autobahn an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern in Brand geraten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers bemerkte die Fahrerin, dass ihr Auto nicht mehr flüssig lief, sondern ruckelte. Daraufhin stellte sie ihren Wagen auf dem Standstreifen ab. Weil sie eine Flamme im Motorraum bemerkte, versuchte sie, diesen mit einer Wasserflasche zu löschen - ohne Erfolg. Sie rief die Feuerwehr um Hilfe. In der Zwischenzeit geriet das Auto in Vollbrand.

Die Fahrerin blieb unverletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand und sicherte die Fahrbahn ab. Die Autobahn war ab 20.30 Uhr eine Stunde lang gesperrt, auf Württemberger Seite leitete die dortige Polizei den Verkehr um.