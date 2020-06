Erst ohne Führerschein, dann auf geklautem Rad: Polizei ertappt Übeltäter zweimal in einer Nacht

Das waren ein paar illegale Aktionen zu viel: Als die Lindauer Polizei am frühen Sonntagmorgen im Stadtgebiet ein Auto kontrollieren wollte, ignorierte der Fahrer zunächst die Anhaltesignale der Beamten. Er hielt dann im Sonnenweg an und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Seine Mitfahrer ließ er im Auto zurück. Als die Polizisten den 27-Jährigen stellten, sei der Grund seines Verhaltens schnell ersichtlich gewesen, heißt es im Polizeibericht: Er hatte den Wagen gefahren, ohne eine Fahrerlaubnis zu haben. Nicht schlecht schauten dieselben Beamten, als sie einige Zeit später den Mann an einer Tankstelle antrafen – mit einem gestohlenen Fahrrad. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren, schreibt die Polizei. Und das drohe auch dem Beifahrer und eigentlichen Besitzer des Fahrzeugs, denn der habe zugelassen, dass sein Bekannter den Wagen ohne Führerschein im öffentlichen Straßenverkehr fuhr.