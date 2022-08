Erst helfen sie – dann bestehlen sie Rentnerin

Die beiden Frauen schienen sehr hilfsbereit. Doch nachdem sie der Rentnerin mit ihrem Rollator geholfen hatten, fehlte der Geldbeutel. Darin war auch die Bankkarte – mit einem Zettel, auf dem die PIN-Nummer steht.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, halfen zwei bisher unbekannte Frauen der 73-Jährigen, ihren Rollator in den Hausgang ihrer Wohnung in der Nobelstraße zu tragen. Im Korb des Rollators lag die Tasche der Rentnerin mit ihrem Geldbeutel – und einem Zettel mit der PIN der Bankkarte. Als die wieder zurück in ihrer Wohnung war, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Als sie den Diebstahl ihrer Bank meldet, ist es schon zu spät

Einen Tag später meldete sie den Diebstahl ihrer Hausbank. Die teilte mit, dass bereits eine niedrige vierstellige Summe mit der Karte an verschiedenen Geldautomaten in Lindau abgehoben wurde. Die Lindauer Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei weist darauf hin, Geldbeutel niemals offen in einem Korb oder einer Tasche zu transportieren oder unbeaufsichtigt zu lassen. Keinesfalls sollte man die PIN einer Geldkarte zusammen mit der Karte im Geldbeutel aufbewahren. Für die Banken besteht keine Pflicht, den entstandenen Schaden zu ersetzen, weil so ein Verstoß gegen die „Obliegenheitspflichten“ zum Umgang mit Bankkarten vorliegt.