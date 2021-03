Erst fliegen Fische – und jetzt Eier

Am Montagabend sind bei einer Familie in Lindau-Reutin in der Schulstraße tote Fische an die Hauswand und auf den Balkon geworfen worden (wir berichteten). Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr erschienen nun zwei Jugendliche und bewarfen den Balkon und das Glasgeländer erneut – diesmal mit rohen Eiern. Das Duo machte sich dann erneut unerkannt davon, wie die Lindauer Polizei berichtet. Die beiden Übeltäterwerden wie folgt beschrieben: Beide sind circa 15 Jahre alt und rund 1, 80 Meter groß. Einer war bekleidet mit einer auffälligen braunen Jacke und schwarzer Hose, der andere trug eine dunkle Hose und eine dunkle Daunenjacke.