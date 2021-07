Erneuter Sieg für Florian Arlt

Mit weiteren Spitzenergebnissen haben die Fahrer der Scuderia Lindau die erfolgreich begonnene Saison fortgesetzt. Das gilt vor allem für Florian Arlt: Er triumphierte schon zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem Nürburgring. Positiv verlief das Rundstreckenrennen in der Eifel auch für Markus Grau, der dort seinen Aufwärtstrend bestätigte. Marcel Gapp fuhr zur gleichen Zeit beim 6. Arlberg Berg Renn Slalom vorne mit.

Nach seinem Erfolg im Juni ging Arlt am 10. Juli erneut auf dem Nürburgring an den Start. Er wie auch Markus Grau von der Scuderia Lindau bestritten das Rundstreckenrennen des MSC Westpfalz mit ihren VW Lupo Junior Cup. Diesmal waren sie auf der Müllenbachschleife unterwegs, die Strecke ist 1,489 Kilometer lang und enthält legendäre Kurven wie die Dunlop-Kehre und das Michael-Schumacher-S. Vor dem Event in der Eifel stellte sich die Frage, ob die gezeigten Leistungen vom überaus gelungenen und überraschenden Saisonauftakt bestätigt werden können. Und das erste Zeittraining ließ schon Positives vermuten. Arlt, der als Tabellenführer der Klasse 1 angereist war, sicherte sich mit Platz zwei wieder einen Platz in Startreihe eins. Auch Grau zeigte mit Platz acht eine Verbesserung – so war es sein überhaupt erst zweiter Renneinsatz mit dem VW Lupo.

Ihre gute Leistung übertrugen die beiden beherzt kämpfenden Piloten der Scuderia Lindau dann auch ins erste Rennen. „Arlt konnte über die 20 zu absolvierenden Runden seinen zweiten Platz gegen stark auftrumpfende Konkurrenten behaupten“, heißt es in der Pressemitteilung der Scuderia Lindau. „Und auch Grau war in der Lage seine Ausgangsposition erfolgreich zu verteidigen, somit hieß es für ihn Platz acht beim Fallen der Zielflagge.“

Steigerung im zweiten Rennen

Laut dem Lindauer Auto-Sport-Club gab ihnen das einen Motivationsschub für das zweite Rennen des Tages. „In einem überaus turbulenten Rennen mit sehr vielen Zwischenfällen konnten sie sich nämlich nochmals steigern“, so die Scuderia Lindau. Arlt krönte seine Leistung auf der Müllenbachschleife mit dem Sieg und baute zudem noch seine Führung in der NAVC Rundstreckenmeisterschaft aus, weil sein stärkster Konkurrent Thomas Gottgens erst auf Platz acht ins Ziel kam. Ebenso durfte Grau mit seinem Resultat mehr als zufrieden sein. Trotz stark abbauender Reifen bestätigte der Fahrer der Scuderia Lindau seinen Aufwärtstrend und erreichte in der Klasse 1 den siebten Rang.

Zur gleichen Zeit ging es für Marcel Gapp beim 6. Arlberg Berg Renn Slalom um weitere Meisterschaftspunkte. Dabei fanden er uns seine achtzehn Klassenkonkurrenten sehr herausfordernde Wetterbedingungen für Renntag eins vor. „Doch der Pilot der Scuderia Lindau trotzte der nassen Fahrbahn und wusste, wie bereits in den vorangegangen Saisonläufen, zu überzeugen“, skizzierte der Auto-Sport-Club aus Lindau. „In Zahlen bedeutet dies, dass er sich mit seinem BMW E36 M3 vom ersten bis zum letzten Wertungslauf um satte 5,1 Sekunden steigern konnte.“ Für Gapp ergab das in der Endabrechnung einen sehr guten sechsten Rang – der Rückstand auf den Sieg betrug lediglich rund acht Sekunden. „Dabei ist nochmals zu erwähnen, dass sich unter seinen Konkurrenten durchaus leistungsstärkere Fahrzeuge finden, welche sich jedoch hinter Gapp einreihen mussten“, so die Scuderia Lindau.

Marcel Gapp setzt sich in der Spitzengruppe fest

Dementsprechend groß waren die Erwartungen für den folgenden Renntag, der aber unter anderen Voraussetzungen ausgetragen wurde. „Das Asphaltband präsentierte sich nun trocken. Dies ließ einerseits schnellere Zeiten erwarten, machte aber gleichzeitig auch einen Großteil der gesammelten Erkenntnisse des Vortages zunichte“, berichtete die Scuderia Lindau. Für Gapp sollte das einen positiven Effekt haben. Er verbesserte sich, reduzierte den Rückstand auf den Klassensieger auf 5,2 Sekunden und sicherte sich so einen beachtlichen fünften Platz, womit Gapp sich also auch beim vierten Lauf des 42. Internationalen Vorarlberger Drytech Race Cups in der Spitzengruppe festsetzte.