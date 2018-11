Erneute Niederlage für TSV-Handballer

Am Sonntag haben die Handballer des TSV Lindau ihr Spiel in der Bezirksklasse nach einer durchwachsenen Leistung gegen die Reserve der TG Biberach mit 26:19 (11:8) verloren. Dabei starteten die Gäste vom Bodensee laut Vereinsbericht nach einer sehr kurzen Aufwärmphase gut in die Partie und lagen nach zwölf Minuten mit 6:2 in Führung.

Doch nach einem Blockwechsel der gegnerischen Mannschaft brach der Lindauer Spielfluss im Angriff zusammen. Umgekehrt konnten die Biberacher durch einfache Ballgewinne und Tempogegenstöße ausgleichen. Sichtlich eingeschüchtert von der plötzlichen Leistungssteigerung der Gastgeber, agierten die Lindauer auf dem Spielfeld wie ein Hühnerhaufen. Auch die Auszeit von TSV-Coach Andreas Weidmann konnte nichts daran ändern, dass die Gästemannschaft mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause ging.

Nach Wiederanpfiff gelang es den Lindauern, durch drei schöne Rückraumtreffer von Norbert Knechtel und Daniel Wagner den Rückstand bis auf 11:12 zu verkürzen. Doch zahlreiche Hinausstellungen auf Lindauer Seite und der daraus resultierenden Unterzahlsituationen führten dazu, dass die Gäste nicht in der Lage waren, auszugleichen oder gar erneut in Führung zu gehen. So stand es zehn Minuten vor Spielschluss 16:18 aus Lindauer Sicht. In der Folge sollten die Biberacher, nach überstandener doppelter Unterzahl, den Deckel drauf machen. Durch die gehäuft aufgetretenen technischen Fehler der TSV-Spieler konnten die Gastgeber Konter um Konter gehen und auf den Endstand von 26:19 davonziehen.

Die Tordifferenz nach Abpfiff spiegelt in keiner Weise die Leistung der Lindauer wieder, die bis zum Schluss beherzt kämpften. Doch waren, wie schon in den vorherigen Auswärtspartien, für die angereisten Handballer vom Bodensee keine Punkte zu holen. So verweilt Lindau in der Tabelle weiterhin auf dem Relegationsrang vor der SG Ulm&Wiblingen.