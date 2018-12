Erneute Niederlage für Bregenz Handball

Kein Ausrutscher mehr bis Weihnachten: Dies ist laut Pressemitteilung bei Bregenz Handball im Vorfeld des nächsten Auswärtsspiels in der suspu Handball Liga Austria (HLA) gewesen. Doch setzte es am Wochenende bei Union Juri Leoben mit der 26:28 (14:13)-Niederlage einen herben Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der HLA-Bonusrunde.

Durch Nico Schnabl und Povilas Babarskas gingen die Gäste aus dem Vorarlberg zwar schnell mit 2:0 in Führung. Genauso schnell hatten sie jedoch wieder den Faden verloren. „Ich bin richtig sprachlos. Wir machen immer wieder technische Fehler und finden kein Mittel gegen die 5:1 Deckung von Leoben“, meinte Lukas Frühstück nach dem verlorenen Spiel.

Dabei hatte es Bregenz immer wieder selbst in der Hand, doch wollten die Big Points auch diesmal nicht gelingen. Der Bregenzer Cheftrainer Jörg Lützelberger zeigte sich bedient: „Wir vergeben Chancen wie Würfe auf das leere Tor oder frei vor dem Torhüter, spielen Pässe, die zu Kontern führen und machen in den entscheidenden Phasen Fehler, die die Leobener eben nicht machen. Es ist deprimierend.“

Vor allem in den Schlussminuten hatte Bregenz mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Doch zittrige Finger hielten dem Druck nicht stand. In den verbleibenden zwei Grunddurchgangspielen beim SC kelag Ferlach (Dienstag, 18. Dezember) und zu Hause gegen die HSG Retcoff Graz (Freitag, 21. Dezember) müssen nun zwei Siege her, um noch eine realistische Chance zu haben, die Bonusrunde zu erreichen.