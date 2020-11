Erneute Kupferdiebstähle auf dem Aeschacher Friedhof

Zwei Lindauer Bürger haben am Mittwoch wieder gemeldet, dass von ihren Familiengräbern auf dem Aeschacher Friedhof Kupferabdeckungen an einem Grab und einem Holzkreuz entwendet wurden. Die Abdeckungen wurden herausgebrochen beziehungsweise mit einem Schraubenzieher abmontiert. Die Tatzeit lag vermutlich zwischen Anfang Oktober bis Anfang November. An den Gräbern selbst wurde nichts beschädigt. Da dies bereits der vierte Fall dieser Art ist, wird davon ausgegangen, dass sogenannte „Kupferdiebe“ die Sachen entwendeten um diese in Bargeld umzusetzen, heißt es im Bericht der Polizei.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen, nimmt die Polizeiinspektion Lindau entgegen unter der Telefonnummer 08382 / 91 00.