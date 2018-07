Erneut stürzt ein Radler am Bordstein

Dieses Mal hat einen Neunjährigen getroffen, der hier seine Ferien verbringt: Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Radweg ist am Wochenende ein junger Radler in der Schachener Straße gestürzt. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, ist „die Unfallstelle bereits hinreichend bekannt, da an dieser Stelle immer wieder Radfahrer zu Sturz kommen“. Die Ursache dafür liege an einem „nicht abgesenkten Bordstein“. Dieses Mal ging der Unfall noch glimpflich aus: Der Junge schürfte sich das Knie auf, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.