Erneut Reifen beschädigt

Ein 51-jähriger Mann hat der Polizei mitgeteilt, dass in der Zeit von Samstagabend, 17.45 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10 Uhr, an seinem Audi TT die Reifen auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerstochen worden seien. Der Sachschaden wurde auf 300 Euro beziffert. Im Vorfeld kam es im dortigen Bereich ebenfalls zu Sachbeschädigungen an einem Fahrzeug, wo auch die Reifen gleich zweimal zerstochen wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.