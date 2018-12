Erneut kein Tor gegen Memmingen

Die EV Lindau Islanders haben am Mittwochabend auch das dritte Derby der laufenden Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Süd gegen den ECDC Memmingen Indians verloren - und konnten zum zweiten Mal hintereinander keinen einzigen Treffer erzielen. Beim Shut-out vor 2000 Zuschauern im Hühnerbergstadion unterlagen die Gäste vom Bodensee der Mannschaft von ECDC-Headcoach Sergej Waßmiller mit 0:4 (0:2, 0:2, 0:0). Während die Indians nach ihrem Overtime-Erfolg über die Starbulls Rosenheim kurz vor Heiligabend gegen Lindau den nächsten Sieg feierten und ihre derzeitige gute Form bestätigten, herrscht bei den Verantwortlichen der Islanders nach dem dritten Spiel ohne Punkte ein gewisser Frust.

Entsprechend zugeknöpft und alles andere als gesprächig gab sich Niels Garbe bei der anschließenden Pressekonferenz in Memmingen: „Hinten zu harmlos, vorne zu wenig. Mehr braucht man dazu nicht sagen“ – das waren die einzigen Worte, die dem Lindauer Headcoach zur Spielanalyse vonseiten des Moderators zu entlocken waren. Nicht gerade zur Stimmung beigetragen haben dürfte darüber hinaus der erste Sieg des Tabellenletzten EHC Waldkraiburg in regulärer Spielzeit: Die Löwen aus dem Oberbayerischen behielten völlig überraschend in Landshut die Oberhand. Zwar ist Lindau rein rechnerisch der Klassenerhalt kaum noch zu nehmen. Doch das Restprogramm mit dem SC Riessersee, dem EC Peiting, zweimal Sonthofen und erneut Memmingen ist recht happig.

Miserabler Start

Wie schon bei der 2:6-Heimniederlage gegen Peiting kurz vor Weihnachten erwischten die Islanders, die weiterhin auf ihren Topscorer Anthony Calabrese verzichten müssen, einen desolaten Start und lagen nach zehn Minuten schon mit 0:2 zurück. Der wieder genesene Memminger Jared Mudryk, der an der rechten Seite EVL-Verteidiger Tobias Fuchs überrannte, überwand Gästegoalie David Zabolotny und brachte die Indians nach exakt vier gespielten Minuten mit der feinen Einzelleistung in Führung.

Nachdem Lindau eine zweiminütige Unterzahl ohne Schaden überstand, unterlief der Lindauer Verteidigung hinter dem Gehäuse von Zabolotny ein kapitaler Fehler. Patrik Beck schaltete blitzschnell, passte zurück ins Feld zu dem völlig freistehenden Jan Latal. Der Memminger Stürmer konnte sich in aller Ruhe die Ecke aussuchen und netzte zum 2:0 ein (11.), Zabolotny war hier absolut chancenlos.

Die Entscheidung des Abends vor rund 250 mitgereisten Lindauer Eishockeyfans fiel im Mitteldrittel. Hier erwischte es die Gästemannschaft, die die ersten Minuten nach Wiederbeginn eine gute Phase hatte, eiskalt. Erst verwandelte Dominik Piskor im Konter ein Zuspiel von Antti-Jussi Miettinen (34.), keine zwei Minuten später markierte Lubor Pokovic per verdecktem Schuss den 4:0-Endstand. „Das war die beste Antwort“, meinte Indians-Coach Waßmiller zu der jäh beendeten Sturm- und Drangphase der Islanders.

Kurz vor dem spielentscheidenden Doppelschlag der Hausherren hatte der Lindauer Zugang Viktor Lennartsson, der nach vorne erneut blass blieb, die große Chance, auf 1:2 zu verkürzen. In der Vorwärtsbewegung verlor Marc Stotz den Puck an der gegnerischen Blauen Linie, Lennartsson war auf und davon. Endstation des Alleingangs war jedoch Joey Vollmer, auf den auch in dieser Situation Verlass war. Der Memminger Torhüter parierte den Schuss prächtig und hielt den Zu-Null-Heimerfolg fest.

Zwei Minuten später stand es 4:0 für die Indians, danach schienen sich die Islanders aufgegeben zu haben. Das wurde im Schlussdrittel überdeutlich, als man darauf gespannt war, ob sich die Lindauer gegen die drohende Niederlage nochmals stemmen würden. Doch daraus wurde nichts: Memmingen verlegte sich mehr und mehr aufs Kontern und lauerte auf Fehler des EVL. Die Islanders hingegen präsentierten sich in den letzten 20 gespielten Minuten als zahnloser, ließen in der Körpersprache alles vermissen, was auf ein Aufbäumen hätte hindeuten können.

„Wir müssen jetzt die Fehler analysieren und mit voller Fahrt gegen Sonthofen gehen“, so Niels Garbe mit Blick auf den nächsten Gegner. Zu den Fehlern am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Memminger Indians zählten nicht zuletzt auch die teils überflüssigen Strafzeiten mit dem damit verbundenen Kräfteverschleiß. Sechsmal saßen Lindauer Spieler in der Kühlbox, während sich die Indians in gesamten Spiel nur vier Strafminuten leisteten.

Gegen die Bulls aus Sonthofen als Tabellenvorletzten, der am Mittwochabend zu Hause gegen den EC Peiting mit 4:7 unterlag, gibt es am Wochenende gleich ein doppeltes Wiedersehen – am Freitagabend in der Lindauer Eissportarena im Eichwald, am Sonntag dann in Sonthofen.