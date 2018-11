Bei der Lindauer Polizei sind wieder mehrere Mitteilungen über Anrufe falscher Polizeibeamter eingegangen. Dabei gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte der Kriminalpolizei aus und versuchten mit überzeugenden, erfundenen Geschichten das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, schreibt die echte Polizei in einem Pressebericht.

So gaben die unbekannten Anrufer diesmal an, man hätte rumänische Einbrecher gefasst, welche Notizen über Namen und Adressen der Angerufenen bei sich hatten. Anschließend wurde nach Bargeld, Vermögen und Wertsachen gefragt. Glücklicherweise scheint in letzter Zeit niemand mehr auf die „Masche“ hereingefallen zu sein, zeigt sich die Polizei in ihrem Bericht erfreut.