Erneut dürfen beim Verkehr alle mitreden

In Lindau beginnt eine neue Online-Bürgerbeteiligung, diesmal geht es um das Thema Logistik. Die Beteiligung mit dem Namen LiLo – Lindauer Logistikkonzept startet laut Mitteilung der Stadtverwaltung am Samstag, 22. Mai. Bis Donnerstag, 3. Juni, können sich alle Lindauer Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen und Vorschlägen zum Thema einbringen.

Das Lindauer Logistikkonzept hat das Ziel, eine klimafreundliche Lieferlogistik in Lindau zu entwickeln und umzusetzen. Als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Handel und Endverbraucher trägt die Logistik einerseits zur Attraktivität der Stadt bei, andererseits wird rund ein Drittel des Verkehrsaufkommens in Städten durch den Güter- und Lieferverkehr verursacht. Dieser Verkehr stammt nach wie vor fast vollständig von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor mit fossilen Brennstoffen und verursacht zahlreiche Nachteile. Außerdem steigt der Lieferverkehr durch den zunehmenden Online-Handel weiter an.

Seit Oktober 2020 befasst sich die Stadt Lindau intensiv mit der Frage, wie Logistik in Zukunft klimafreundlich gelingen kann. Denn täglich werden Waren von A nach B transportiert. Kunden und Unternehmen sind davon abhängig, dass diese Lieferungen einwandfrei funktionieren. Die Logistik managt diesen Lieferverkehr und sichert die Verfügbarkeit von Waren. Im Rahmen des LiLo werden verschiedene Möglichkeiten erarbeitet. Sie sollen Verkehr vermeiden und verlagern und den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren.

Seit Oktober 2020 finden Expertengespräche und Online-Workshops mit den unterschiedlichsten Gruppen statt, die das Thema betrifft, wie zum Beispiel Einzelhandel, Gastronomie oder Paketdienstleister. Gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren will die Stadt Lösungen erarbeiten. Nun haben alle Lindauerinnen und Lindauer die Möglichkeit, ihre Einschätzung auf der neuen Online-Beteiligungsplattform beteiligung.stadtlindau.de abzugeben.

Die Zwischenergebnisse werden im Sommer bei einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt. Einen Termin dafür gibt es aufgrund der Corona-Situation noch nicht. Eine abschließende Vorstellung des Lindauer Logistikkonzeptes im Stadtrat ist im November geplant. Die Ergebnisse gelten als Empfehlung für den Stadtrat, der dann über das Konzept entscheidet.