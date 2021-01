Ernährungstipps für Jung und Alt

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten kann mit seinen Projekten . Die Projekte „Junge Eltern und Familie“ und „Generation 55plus“ weder Kochkurse, noch Ernährungsvorträge oder Bewegungsangebote anbieten. Deshalb wird jetzt auf Online-Veranstaltungen gesetzt. Live präsentieren die Referentinnen in 90 Minuten in einem Webraum Ernährungstipps unter anderem zu Themen wie zu folgenden Themen:

„Workshop Babybrei“, Seminar zur Beikost- Einführung am Mittwoch, 10. Februar um 14.30 Uhr. Ernährungsreferentin Natalie Stadelmann gibt Informationen und viele praktische Tipps zur Babyernährung im ersten Lebensjahr und schrittweisen Beikost-Einführung.

• Unter dem Titel „Was Kleinkinder wirklich brauchen- gesund ins Leben!“ stellt Dipl.Ökotrophologin Alkistis Anastassiades die Grundlagen der Kleinkindernährung vor und gibt Tipps zur Ernährungserziehung am Mittwoch, 10. März 2021 um 09:30 Uhr.

• An Eltern von Kleinkindern wendet sich Ernährungsreferentin Julia Eble im Seminar Naschen erlaubt? am Mittwoch, 17. März um 09.00 Uhr. Die Referentin zeigt unter anderem, wie viel Zucker in beliebten „Kinderlebensmitteln“ steckt und stellt sinnvolle Alternativen vor.

Gesunde Ernährung und Bewegung ab der Lebensmitte

• Steffi Böhme, Dipl. Ökotrophologin, steigt mit Ihnen in das allgemeine Thema Genussvoll mitten im Leben: bewusst essen, täglich bewegen ein. Denn ab der Lebensmitte verändern sich Körper und Stoffwechsel und es ergeben sich neue Anforderungen an den persönlichen Lebensstil. Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung spielen eine immer wichtigere Rolle. Welche Lebensmittel sollten bevorzugt auf dem Speiseplan stehen? Wie lassen sich eine ausgewogene Ernährung und Genuss verbinden und praktisch im Alltag umsetzen? Antworten erhalten Sie in dieser Online Veranstaltung am Montag, 8. Februar 2021 um 18:00 Uhr.

• Im Laufe des Lebens nehmen Festigkeit und Stabilität der Knochen ab, das Risiko für Osteoporose steigt. Mit bewusster Ernährung und gezielter Bewegung kann jedoch vorgebeugt werden! Am Montag, 8. März 2021 um 18:00 Uhr erfahren Sie von Steffi Böhme, Dipl. Ökotrophologin, wie sich ein „knochenstarker“ Lebensstil ganz leicht im Alltag umsetzen lässt.

• Herz und Gefäßen etwas Gutes tun - das ist täglich möglich! Neben regelmäßiger Bewegung ist eine ausgewogene Ernährung dabei ganz entscheidend. Doch was sind die Besonderheiten einer "herzgesunden" Ernährung? Welche Lebensmittel und vor allem welche Fette spielen eine Rolle? Und wie gelingt ein herzfreundlicher Lebensstil im Alltag? Diätassistentin Nadja Kneller, informiert am Mittwoch 21. April um 18:00 Uhr online.

• Genussvoll trinken und fit bleiben Wieder zu wenig getrunken – Wer kennt das nicht? Um fit und leistungsstark zu bleiben benötigt der Körper ausreichend Flüssigkeit. Doch wie viel soll´s täglich sein? Zählt Kaffee dazu? Und kann man regelmäßiges Trinken „lernen“? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie von Diätassistentin Nadja Kneller am Mittwoch, 12. Mai um 18:00 Uhr

Anmeldung unter www.aelf-ke.bayern.de

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Die Teilnahme am Online-Seminar ist leichter als gedacht und auch für Neulinge möglich. Alles was Sie brauchen ist ein Internetzugang, eine E-Mail Adresse, einen PC, Tablett oder Smartphone. Nach der Anmeldung wird Ihnen die Vorgehensweise zur Teilnahme am Seminar Schritt für Schritt erklärt. Wer Hilfe braucht, kann sich unter 0831 526131219

direkt anrufen, oder per Mail an carina.brunner@aelf-ke.bayern.de