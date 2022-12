Ernährung als Stellschraube für eine nachhaltige Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit unserem Ernährungsverhalten nehmen wir enormen Einfluss auf das Klima, die weltweite Ernährungslage und unsere eigene Gesundheit. Dies verdeutlichte Emma Heyen vom BUND Naturschutz Ravensburg in ihrem gut besuchten Vortrag am 30. November im Wirtshaus Gitzenweilerhof. Anschauliche, verständliche Diagramme und Schaubilder unterlegten die Ausführungen der Referentin, die an der PH Weingarten Umweltbildung studiert. Sie ging umfassend auf das Thema ein und stellte eine Liste mit Vorschlägen für klimafreundliche, gesunde Gerichte vor. Emma Heyens Empathie kam zum Ausdruck, wenn sie darüber berichtete, wie sich Klimawandel und Nahrungsmittelknappheit auf die Lebenssituation vieler Menschen im globalen Süden auswirken.

Individuelles Handeln alleine werde jedoch nicht ausreichen, um eine grundlegende Änderung dieser Situation herbeizuführen. Dies ergäbe sich schon daraus, dass wir einen großen Anteil unserer Mahlzeiten in Gaststätten und Kantinen zu uns nähmen. Hier müsse es also ein passendes Angebot geben. Dabei seien insbesondere die kommunalen Einrichtungen gefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Deshalb regte Emma Heyen an, dies auf kommunaler Ebene öffentlich vorzuschlagen und einzufordern.

Bereits in der Pressemitteilung der Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz vom 14. Juli dieses Jahres zum „Tag des Fleischfastens gegen den Hunger“ heißt es: „Die Veranstalter wollen gemeinsam ein Zeichen setzen, das wichtig und vor allem in seiner Signalwirkung nicht zu unterschätzen ist sowie auch andere Bürger*innen in anderen Kommunen und Regionen erfasst.“ In diesem Sinne ist es eine „frohe Botschaft“, dass in der nächsten Ausgabe der BN-Verbandszeitung „Natur + Umwelt“ bayernweit ein Artikel über die Veranstaltung erscheinen wird. Und zwar unter der Rubrik „BN vor Ort aktiv“. Aus diesem Grund waren die zuständige „Natur + Umwelt“-Redakteurin Heidi Tiefenthaler sowie der Lindauer Fotograf Christian Flemming zugegen. „Den Funken überspringen lassen“, das ist das Ziel: Weitere BUND-Ortsgruppen und andere Gruppierungen anzuregen und zu motivieren, das wichtige Thema nachhaltig aufzugreifen.