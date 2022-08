Erika Stucky jodelt zwischen Wolkenkratzern und Bergspitzen

Die Künstlerin Erika Stucky ist am Samstag, 10. September, zu Gast im Lindauer Zeughaus. Aufgewachsen in San Francisco, Kalifornien verschlägt es die Künstlerin in ihrer Jugend in ein Bergdorf im Oberwallis, heißt es in der Pressemitteilung.

Hin -und hergerissen zwischen Wolkenkratzern und Bergspitzen und den verschiedenen musikalischen Traditionen entwickelte Stucky ihr ganz eigene Form des Jodelns. Erika Stucky sei auf der Bühne ein Ereignis. Immer für eine Überraschung gut, kreiere sie musikalisch verdichtete Klangcollagen, querbeet durch alle Stile und Epochen. Es vermischen sich Rock’n’Roll, Pop und Jazzimprovisationen mit Country, Folk und Jodeln, sowie Lautmalereien.

Stucky, das sei vokalisierter Irrwitz und sarkastische Heimatkunde. Unterlegt mit an Super-8 Filme erinnernde Videocollagen, musikalisch getragen vom Kanadier Ian-Gordon Lennox an der Tuba und Erika Stucky am Akkordeon. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten zu 25 Euro, ermäßigt 21 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.