Erfolgserlebnisse für Sophia Wessling beim Weltcup

In ihrer ersten Weltcup-Saison musste die Lindauer Skibergsteigerin Sophia Wessling bisher noch auf Erfolgserlebnisse warten. Diese nahm sie nun nach dem Weltcup im Martelltal am vergangenen Wochenende mit nach Hause: Im Individual fuhr die junge Lindauerin auf Platz sieben, im Sprint erkämpfte Wessling sich sogar Rang sechs von zwölf Teilnehmerinnen.

Darüber war sie entsprechend glücklich. Endlich hat sie bei einer Weltcup-Veranstaltung der Skibergsteiger ihre volle Leistung abrufen können und in der U20-Alterskategorie als eine der jüngsten Teilnehmerinnen gute Resultate eingefahren. Im Martelltal im italienischen Südtirol stand für sie am Samstag zunächst das Sprintrennen auf dem Programm. „In der Altersklasse U20 weiblich durchlaufen die Athleten den ersten Durchgang des Sprintparcours einzeln“, wird die Skibergsteigerin in einer Pressemitteilung vom Lindauer Rennstall toMotion zitiert. „Über die erzielte Zeit qualifiziert sich die Läuferin für das Finale, denn nur die besten Sechs dürfen dann im zweiten Rennen den Sieger untereinander ausmachen. Mir gelang es bei diesem Weltcup mit der fünftbesten Zeit zum ersten Mal, mich für das Finale zu qualifizieren“, so Wessling. Das Abrutschen auf Rang sechs änderte an ihrer Zufriedenheit nichts. „Im Finale selbst konnte ich diesen Platz leider nicht verteidigen, freue mich aber trotzdem sehr über Rang sechs. Dies ist bisher mein bestes Weltcup-Ergebnis.“

Beim Individual-Rennen am folgenden Tag hatte sie dann 12,75 Kilometer und 1160 Höhenmeter in zwei Aufsteigen mit jeweils einer Tragepassage und einer Abfahrt zu bewältigen. Trotz eines Stockbruchs Mitte des ersten Aufstiegs erreichte die 17-jährige Wessling als Siebte das Ziel. Nach dem Wochenende liegt die Lindauerin in der Weltcup-Gesamtwertung aktuell auf Platz 8 von 18 U20-Skibergsteigerinnen und ist damit zweitbeste Athletin des Jahrgangs 2003. Kommende Woche findet vom 2. bis 6. März in Andorra die Weltmeisterschaft im Skibergsteigen statt. Wegen ihrer starken Weltcup-Leistungen wird Wessling dort nicht nur in den Einzeldisziplinen Individual und Sprint starten, sondern wurde auch für die deutsche Mixed-U20-Staffel nominiert.