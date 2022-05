Erfolgreicher Wettkampftag mit viel guter Laune

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach gut zwei Jahren Pause konnte nun endliche wieder ein Wettkampf stattfinden. Knapp 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren traten am 30. April zu den Vereinsmeisterschaften in der Leichtathletik an. Für Viele war es der erste Wettkampf. Entsprechend groß war die Aufregung am Morgen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Trainerin Jana Heimpel und einem gemeinsamen Aufwärmen startete der Wettkampf mit der ersten Disziplin, dem Sprint. Je nach Alter mussten 50, 75 oder 100 Meter zurückgelegt werden. Während der Läufe feuerten Teilnehmende und Eltern kräftig an. Anschließend ging es in Gruppen mit dem Weitsprung und dem Ballwurf weiter. In allen drei Disziplinen zeigten die Athlet*innen, was sie im Training gelernt hatten und konnten super Leistungen erzielen.

Nach einer kurzen Stärkung mit Butterhörnle und Kuchen folgte das Highlight des Tages, die Teamstaffel. In fünf bunt gemischten Teams traten die Athlet*innen gegeneinander an. Jeder Läufer musste eine festgelegte Runde auf dem Sportplatz absolvieren, bevor der Staffelstab an das nächste Teammitglied übergeben wurde. Auch hier wurde wieder lautstark angefeuert und mitgefiebert.

Zum Abschluss des Tages fand die Siegerehrung statt. Stolz wurden die Urkunden und Medaillen entgegengenommen und anschließend Eltern und Geschwistern gezeigt.

Ein großes Dankeschön an alle Eltern, die fleißig mit angepackt und so die Durchführung des Wettkampfs erst möglich gemacht haben.