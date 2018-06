Erfolgreicher Minimaxi-Flohmarkt in der Inselhalle

Am 29. März 2014 verwandelte das Familienzentrum Minimaxi die Inselhalle Lindau wieder in einen bunten Marktplatz. Die Neuerung die Verkaufstische auf Spendenbasis anzubieten, stieß auf große Resonanz, so dass sich die Käufer auf 36 gefüllte Tische freuen durften. Verkauft wurde fast alles, wobei Baby- und Kindersachen dominierten. Das lag sicher an der Vielzahl der Kinder, die im Foyer kostenfrei ihre Schätze zum Verkauf anbieten durften. Erstmals gab es auch einen Mini-Maxi-Verkaufsstand, wo Dank großzügiger Spenden 120 Euro zugunsten des Familienzentrums eingenommen werden konnten.

Vielen Dank an alle Spender und Käufer! Abgerundet wurde der Flohmarkt mit einem bunten Kinderprogramm: Clown Mina und das Mini-Maxi-Team verbrachten mit den Kindern fröhliche Stunden beim Kinderschminken, Buttons gestalten und einem Malwettbewerb.

Wer das Familienzentrum Minimaxi im eigenen Haus kennenlernen und andere Familien mit Kindern treffen möchte, ist herzlich zum Tag der offenen Tür eingeladen. Am 25. Mai, ab 14 Uhr, findet dort das jährliche Sommerfest statt. Für Groß und Klein wird ein reichhaltiges Programm geboten sein und natürlich wird das leibliche Wohl auch nicht zu kurz kommen.

Mehr: www.minimaxi-lindau.de.